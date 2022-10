Equipe d’Algérie : Bensebaini dans le viseur d’un cador italien

Ramy Bensebaini pourrait quitter le Borussia Mönchengladbach lors du prochain mercato hivernal. Il est convoité par la Juventus de Turin qui veut le recruter pour pallier le départ d’Alex Sandro.

Titulaire indiscutable avec la sélection nationale et au Borussia Mönchengladbach, Ramy Bensebaini attise les convoitises depuis l’été dernier. On se rappelle lorsque plusieurs cadors européens se sont manifestés pour s’offrir ses services. Mais, finalement, il n’a pas bénéficié d’un bon de sortie pour rejoindre un autre club ayant des ambitions sportives plus hautes.

A trois mois de l’ouverture du mercato hivernal en Europe, les médias allemands évoquent d’ores et déjà le départ du latéral gauche des Verts. Si les responsables du Borussia Möchengladbach finiraient par le céder, c’est tout simplement pour ne pas le perdre gratuitement l’été prochain lorsqu’il sera en fin de contrat.

Jusqu’au moment où nous mettons sous presse, Bensebaini n’a pas encore été approché par les responsables de son club pour négocier un nouveau contrat. De quoi ouvrir les portes aux spéculations quant à un éventuel départ du joueur l’hiver prochain.

Bensebaini pour remplacer Alex Sandro à la Juve ?

Ramy Bensebaini ne manque pas d’offres de différents clubs européens. Mais la piste la plus sérieuse, c’est celle menant vers la Juventus de Turin.

En effet, les responsables de la Juve sont toujours à la recherche d’un latéral gauche de métier pour pallier l’éventuel départ d’Alex Sandro. Le brésilien ne devrait pas avoir droit à un nouveau contrat l’été prochain.

Selon « CaclioMercato », les Turinois ont pisté plusieurs latéraux gauche, entre autres Jordi Alba, Alejandro Grimaldo ou encore Raphaël Guerreiro. Ils ont également jeté leur dévolu sur Ramy Bensebaini et suivent de près ses performances avec Mönchengladbach depuis l’entame de l’actuel exercice.

Ainsi, et à quelques mois de la fin de son contrat, Ramy Bensebaini pourrait quitter la Bundesliga lors du prochain mercato hivernal. Reste à savoir maintenant si les responsables de la Juventus vont entamer les négociations avec leurs homologues de Möchengladbach pour s’offrir le latéral gauche formé au Paradou AC.

Rappelons que l’intérêt de la Juventus à Bensebaini ne date pas d’aujourd’hui. Le club turinois le voulait déjà l’été dernier.