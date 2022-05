Équipe d’Algérie : Benrahma retrouve des couleurs et rassure Belmadi

Auteur d’un doublé et une bonne performance face à Norwich, Said Benrahma retrouve des couleurs. Il rassure Belmadi à moins d’un mois de l’entame des éliminatoires de la prochaine CAN 2023 en Côte d’Ivoire.

Muet depuis le 20 mars dernier, Said Benrahma a traversé un passage à vide terrible. Auteur de prestations loin des attentes, il faisait l’objet de plusieurs critiques. Même la presse Anglaise l’a dézingué, tout en l’annonçant partant une fois la saison en cours terminée, notamment à la suite de sa relation tendue avec l’entraîneur David Moyes.

C’est sur le terrain que l’attaquant international Algérien a fait taire les détracteurs. Aligné parmi le onze de départ avant-hier après-midi, lors du match ayant opposé West Ham à Norwich, il a été l’un des grands artisans de la brillante victoire remportée sur un score sans appel de quatre buts à un. En effet, il a été l’auteur d’un doublé mais aussi d’une bonne performance, avant de céder sa place lors du dernier quart d’heure du match à son coéquipier Vlasic.

Cela ne pourra que lui permettre de retrouver une certaine confiance. Le natif de Bethioua aura démontré à son entraîneur qu’il est là et qu’il est capable de retrouver son meilleur niveau. Ce dernier devrait reconduire son attaquant qui sera appelé à se confirmer lors du prochain rendez-vous en Premier League.

Benrahma a pu améliorer sa statistiques avec 11 buts inscrits et 6 passes décisives délivrées en 48 matchs disputés dans toutes compétitions confondues depuis l’entame de l’actuel exercice. À noter que c’est son deuxième doublé avec les «Hammers» cette saison.

Le joueur rassure Belmadi

Said Benrahma fait partie des joueurs de la sélection nationale les plus compétitifs, car il joue pratiquement d’une manière régulière avec West Ham. Mieux, il a enfin renoué avec les filets lors du doublé inscrit face à Norwish. Cela ne peut que rassurer le sélectionneur national Djamel Belmadi à moins d’un mois de l’entame des éliminatoires de la prochaine CAN en Côte D’Ivoire, à l’occasion de la réception de l’Ouganda au nouveau stade d’Oran.

Seulement, l’attaquant international sera appelé à se confirmer lors des prochains rendez-vous avec son équipe. Dans le cas où il continuerait d’enchaîner les bonnes performances et d’inscrire d’autres buts, ça reste très envisageable pour qu’il soit aligné parmi le onze de départ lors du match face à l’Ouganda afin d’animer l’aile gauche offensive de la sélection nationale. Et ce, au détriment de Youcef Belaïli qui est en train de réaliser un parcours mi-figue mi-raisin avec le Stade Brestois.