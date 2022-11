Equipe d’Algérie : Benrahma de retour chez les Verts ?

Said Benrahma s’est distingué par un but splendide cet après-midi face à Crystal Palace. Le joueur enchaine les bonnes performances et envoie un signal fort au sélectionneur national Djamel Belmadi.

Aligné parmi le onze de départ cet après-midi face à Crystal Palace, Said Benrahma a été l’auteur d’un superbe but. Après avoir éliminé deux défenseurs adverses, il a réussi à ouvrir le score d’un puissant tir à la 20e minute. Seulement, son but n’a pas suffi à son équipe pour remporter le match. En effet, elle s’est inclinée (1-2) pour la deuxième fois à la maison cette saison.

Malgré une blessure au genou, l’attaquant ailier à tout de même fourni une belle prestation. Bien qu’il manque aussi de régularité dans le jeu, il continue à enchainer des performances convaincantes. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il affiche d’un match à l’autre sa grande ambition de revenir en sélection.

Il faut dire que Benrahma demeure, pour le moment, la bonne doublure à Youcef Belaïli en sélection nationale pour le poste d’ailier gauche. Reste à savoir s’il effectuera son come-back chez les Verts à partir du prochain stage lors du mois en cours. Un stage ponctué par les deux matchs amicaux face au Mali et à la Suède.

Pourquoi Benrahma a été remplacé en deuxième mi-temps ?

Lors de la deuxième période de ledit match, Said Benrahma a été remplacé. Cela n’a pas été du gout des « Hammers » qui ont conspué le choix de l’entraineur David Moyes.

Mais ce dernier s’est expliqué lors de la conférence de presse d’après-match. Il affirme que son joueur a joué en étant blessé et n’a pas eu l’impact escompté. « Said a joué le match avec un bandage au genou. Certes, il a marqué un joli but, mais je ne sais pas s’il a eu l’impact escompté après ». Dira-t-il.

Le technicien écossais répond aux supporters qui ont contesté le choix de faire sortir Benrahma. « Il y a beaucoup d’experts dans les tribunes, n’est ce pas ? Je suis seul responsable de la barre technique et je dois faire des choix selon les débats du match ». A-t-il indiqué.

A noter que plusieurs observateurs ont conseillé Said Benrahma de changer de club en raison de sa relation avec son entraineur David Moyes.