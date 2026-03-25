Equipe d’Algérie : Bennacer a-t-il décliné la convocation ?

C’est mercredi dernier que le sélectionneur national Vladimir Petkovic a dévoilé la liste des joueurs retenus pour le stage du mois de mars. Une liste marquée par une absence de taille, celle d’Ismaël Bennacer. Un choix qui a surpris plus d’un observateur, d’autant plus que le milieu de terrain semblait avoir tourné la page de sa blessure.

Très vite, des interrogations ont émergé autour de cette non-convocation. Bennacer, pièce maîtresse du milieu de terrain des Verts ces dernières années, semblait pourtant apte à reprendre du service avec la sélection. Mais la réalité est toute autre. Le joueur, actuellement prêté par l’AC Milan au Dinamo Zagreb, a bel et bien été appelé par Vladimir Petkovic. Toutefois, il a été décidé, en concertation avec le sélectionneur, qu’il ne prendrait pas part à ce premier rassemblement de l’année.

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Le club croate a d’ailleurs tenu à clarifier la situation à travers un communiqué, précisant que Bennacer « restera à Zagreb afin de se préparer au mieux pour la suite de la saison ». Une décision qui s’inscrit dans une logique de gestion physique, au vu du parcours récent du joueur.

Retour difficile après blessure

Il faut dire que Bennacer revient de loin. Blessé lors du huitième de finale de la CAN 2025 lors du match ayant opposé l’Algérie à la RD Congo (1-0 a.p), il avait été contraint de déclarer forfait pour le quart de finale face au Nigéria, laissant un vide important dans l’entrejeu algérien. De retour en club, l’ancien Milanais n’a pas été épargné, rechutant dès son premier match après sa convalescence.

Ce n’est que le week-end dernier qu’il a enfin retrouvé les terrains, en disputant une quinzaine de minutes lors de la rencontre de championnat face à Lokomotiva Zagreb. Un retour progressif, mais qui confirme que le joueur est encore loin de son meilleur niveau physique.

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Priorité à la prudence pour l’avenir

Dans ce contexte délicat, Vladimir Petkovic a préféré ne prendre aucun risque. Le sélectionneur national a ainsi opté pour d’autres profils, estimant qu’il valait mieux laisser Bennacer poursuivre sa remise en forme en club.

Une décision prudente, qui vise avant tout à préserver un élément clé de l’équipe nationale en vue des prochaines échéances, où son expérience et sa qualité seront sans aucun doute précieuses.

A noter que Petkovic a fait appel à Yacine Titraoui pour pallier l’absence de Bennacer. Le milieu de terrain formé au Paradou effectue son retour en sélection et espère avoir la chance de jouer.

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