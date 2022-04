Équipe d’Algérie : Benlamri fustige Delort

Le dossier d’Andy Delort et la sélection algérienne ne cesse de faire jaser sur la toile en Algérie. Écarté de l’effectif de l’équipe d’Algérie par le sélectionneur Djamel Belmadi, le sujet de Delort divise la communauté des fans des verts.

Entre ceux qui condamnent fermement la décision du joueur de l’OGC Nice, en la considérant comme un pas en arrière dans la carrière internationale du joueur et son choix de porter les couleurs de l’Algérie, et ceux qui font de la sobriété et décortiquent les raisons de la fameuse demande du joueur au sélectionneur Belmadi, Andy Delort ne s’est pas fait que des amis lors de son bref passage en sélection algérienne.

Cette fois, c’est un international algérien qui en rajoute une couche. En effet, le défenseur de l’équipe d’Algérie, Djamel Benlamri, a énormément ouvert le feu sur son ancien coéquipier en sélection nationale. Connu pour ses interventions rigoureuses sur et en dehors du terrain, Benlamri n’a pas hésité à tacler Andy Delort sur ses réseaux sociaux, « Slimani, Bounedjah et Benyattou sont des attaquants dévoués à l’équipe d’Algérie, ils aiment porter le maillot, et le plus important, ils sont présents, et dire que certains parlent toujours des gens qui ont demandé un repos d’un an. » dit-il dans un commentaire publié sur ses réseaux sociaux.

L’ère des divisions revient-elle ?

Le sélectionneur algérien, Djamel Belmadi, a fait de la discipline la pierre angulaire de la reconstruction de l’équipe d’Algérie dès son arrivée en 2018. Malgré l’ambiance amicale qui prime entre les joueurs et l’entraîneur dans les rassemblements de la sélection, ce dernier a su garder son statut autoritaire et la maîtrise de son groupe en alternant entre beaucoup de rôles. Cette attitude a mis fin à une époque où les éléments de l’équipe d’Algérie vivaient chacun à son goût et en petits groupes, créant, ainsi, des tensions qui impactaient les performances de la sélection algérienne.

Le choix du sélectionneur algérien, Djamel Belmadi, d’écarter l’attaquant Andy Delort a suscité de vives réactions dès le moment de son annonce. Les deux hommes se sont livrés sur ce sujet par médias interposés, ce qui a créé une polémique autour du choix des deux champions d’Afrique 2019. Belmadi reste ferme dans ses déclarations et refuse de parler des joueurs non sélectionnés. Cependant, la sortie de Djamel Benlamri pourrait ne pas avoir l’effet scandé par le défenseur du Qatar SC.