Equipe d’Algérie : Benchikh fait serment de ne plus parler de Belmadi

Le consultant Ali Benchikh a fait serment de ne plus parler de Djamel Belmadi sur le plateau d’El-Heddaf. Que ce soit en cas d’exploit ou d’échec, l’ancien joueur du MCA fera la bouche cousue concernant le sélectionneur national.

Djamel Belmadi poursuivra bel et bien l’aventure avec les Verts. En effet, il a signé un nouveau contrat jusqu’en 2026. Concernant les objectifs que la FAF lui a assigné, c’est d’atteindre au moins la demi-finale de la CAN-2023 en Côte d’Ivoire et se qualifier pour la Coupe du Monde-2026.

Mais il n’en demeure pas moins que la prolongation du contrat du sélectionneur national a divisé les Algériens entre partisans et opposants. Il y a ceux qui sont pour le maintient de Belmadi à la tête des Verts afin de garder une certaine stabilité en vue des prochaines échéances, tandis que d’autres sont unanimes à dire qu’il devait rendre le tablier face à la régression de la sélection nationale.

Benchikh s’oppose-t-il au maintien de Belmadi ?

Apparemment, la prolongation du contrat de Djamel Belmadi n’a pas été du gout d’Ali Benchikh. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il a fait une déclaration controversée à ce propos.

En effet, le consultant d’El-Heddaf a fait serment de ne plus parler du sélectionneur national. « J’ai déjà donné mon avis à propos de Belmadi au moment opportun. Alors, aujourd’hui, je fais serment devant tous les Algériens ne plus parler de lui. Si la FAF veut le prolonger jusqu’en 2036, c’est son problème ». A-t-il déclaré sur l’émission sportive « Bel Makchouf » jeudi dernier.

L’ancien joueur du Mouloudia ne s’est pas arrêté là. Il ajoute : « Que ce soit en cas d’élimination du premier tour de la CAN-2023 ou une qualification pour la Coupe du Monde 2026, je ne parlerai pas de Belmadi. Et ne me le demandez pas (En s’adressant à l’animateur) car je ferai la bouche cousue. Je ne suis pas un gamin, mais plutôt un homme de principe. Je vais me contenter d’analyser le jeu de la sélection nationale et c’est tout. J’espère que tous les Algériens m’entendent ».