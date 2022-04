Équipe d’Algérie : Bencheikh lance un appel à Belmadi

L’avenir du sélectionneur, la répartition des tâches au sein de la fédération et le rôle du premier responsable de l’instance footballistique sont les sujets qui animent les discussions des consultants des chaînes télévisés algériennes. Très attendu, Ali Bencheikh, a donné son avis concernant ses axes de discussion.

L’ancien international algérien a été clair et a demandé ouvertement au sélectionneur algérien, Djamel Belmadi, de rester à la tête de l’équipe d’Algérie pour les prochaines échéances « Vous êtes très apprécié par les supporters, Monsieur Belmadi, restez, car ce peuple vous aime » a déclaré Ali Bencheikh.

La solution de la continuité ne peut être que bénéfique pour l’équipe d’Algérie puisque le sélectionneur algérien a acquis davantage d’expérience qui lui permettra d’améliorer les performances des siens dans le futur.

Le rôle du président de la FAF

Si Bencheikh a « supplié » le sélectionneur Belmadi de rester, le ton n’était pas le même quand l’ancien joueur du MC Alger évoque le rôle réel du président de la fédération algérienne de football « longtemps, ils nous ont dit que le patron de la FAF doit s’occuper exclusivement de l’équipe nationale première. Non, la mission première du chef de la fédération de football est le développement du football national » dit-il avant d’ajouter, « l’équipe nationale première doit avoir toutes les conditions de la réussite, mais ce n’est qu’un volet du travail de la fédération et non pas tout son travail » dit Bencheikh sur son plateau favori.