Equipe d’Algérie : Belmadi veut 3 matchs amicaux en novembre

Lors de la conférence de presse qu’il a tenue après le match amical face au Nigéria, Djamel Belmadi affirme qu’il souhaite jouer trois matchs amicaux lors du prochain stage en mois de novembre. Concernant l’éventuel match Algérie-Suède, le sélectionneur national ne veut ni affirmer ni infirmer.

Belmadi se dit satisfait du déroulement du stage mais aussi content de jouer au nouveau stade d’Oran, Miloud Hadefi. « Le stage s’est bien passé, on a travaillé dans de bonnes conditions. Très heureux de disputer un match dans un stade comme celui d’Oran. On dispose désormais une bonne option de domiciliation, ce qui n’a pas été le cas auparavant, où on devait jouer qu’à Blida, peut importe les conditions ». Dira-t-il.

Le sélectionneur national affirme qu’il veut au moins deux matchs amicaux lors du prochain stage en mois de novembre. L’éventualité d’y disputer un troisième n’est pas à écarter.

« Je veux deux matchs amicaux et éventuellement trois lors du prochain stage. C’est ce que je souhaite. Je sais que la durée du stage sera courte, mais j’espère qu’on peut programmer aux moins deux matchs amicaux ». A-t-il indiqué.

Algérie-Suède, Belmadi ne veut ni affirmer ni infirmer

Il y a quelques semaines, une information a filtré de la fédération algérienne de football, faisant état d’une programmation d’un match amical face à la Suède le mois de novembre prochain à Marseille. Interrogé sur une éventuelle joute amicale face aux « Blagult », Belmadi ne veut ni affirmer ni infirmer.

En effet, il s’est contenté de dire : « Je ne peux pas répondre pour le moment. Je ne peux pas dire que c’est vrai ou que c’est faux dans la mesure où il n’y a rien de concret ».

A noter que la fédération algérienne de football est toujours en négociations avec des nations européennes qui ne se sont pas qualifiées pour la prochaine Coupe du Monde au Qatar pour la programmation des matchs amicaux lors du prochain stage. En plus de la Suède, on parle également de l’Italie.