Équipe d’Algérie : « Belmadi ne m’a pas respecté, il a été sans pitié avec moi », Amrouche

Dans une interview accordée à la BBC Sport Africa, le sélectionneur national de la Tanzanie, l’algérien Adel Amrouche, est revenu sur un épisode « fâcheux » qu’il a vécu avec le sélectionneur algérien, Djamel Belmadi.

Chef du bord technique de la sélection tanzanienne (dernier adversaire de l’équipe d’Algérie lors des actuelles éliminatoires de la CAN 2023) Adel Amrouche a évoqué la prochaine rencontre de son équipe contre la sélection algérienne avec regret et amertume.

Sur un fond de souvenir malplaisant et désolant, l’ancien entraîneur du Mouloudia Club d’Alger a traité le sélectionneur algérien « d’arrogant ».

En effet, remontant dans le temps pour raconter sa première expérience en tant que sélectionneur de l’équipe du Botswana qui venait disputer un match des éliminatoires de la CAN 2022 face à l’équipe d’Algérie, Amrouche a dit, « Belmadi n’a montré aucun respect ni pour moi ni pour l’équipe nationale du Botswana. Il a été sans pitié » déclare-t-il au micro de la BBC Sport Africa.

En novembre 2019, l’Algérie s’est déplacée pour affronter l’équipe du Botswana, entraînée alors par l’algérien, Adel Amrouche. Selon ce dernier, la mésentente entre lui et Djamel Belmadi s’est déroulé après le match. L’Algérie avait gagné sur la plus petite des marges, 0-1.

À l’approche du prochain match entre la sélection de la Tanzanie (équipe qu’Amrouche mène actuellement) et l’équipe d’Algérie, Amrouche revient sur épisode du Botswana et ajoute, « C’est un mauvais souvenir pour moi. Je ne parle pas du match, mais de ce qui s’est passé après. Pour moi, ce que Belmadi a fait n’est pas professionnel. Il n’a montré aucune empathie ni un geste amical envers moi. » ajoute-t-il au média britannique du continent africain.

Adel Amrouche (sélectionneur de la Tanzanie)🎙️: « Djamel Belmadi est quelqu’un d’hostile et d’arrogant. Ce n’est pas quelqu’un d’amical. Quand j’entraînais le Botswana, il ne pas respecté, ni moi, ni l’équipe du Botswana. » pic.twitter.com/h8KeC4qnwQ — Algérie Football Média 🇩🇿 (@DZFOOTBALLDZ) March 31, 2023

Adel Amrouche, sélectionneur de la Tanzanie : « Belmadi a monté le public algérien contre moi »

Continuant à raconter « sa mauvaise rencontre » avec la sélection algérienne alors qu’il était sélectionneur du Botswana, l’entraîneur algérien, Adel Amrouche a tenu à éclaircir un détail.

Ainsi, Amrouche n’est pas allé avec le dos de la cuillère et a affirmé que le sélectionneur national, Djamel Belmadi, « a monté le public algérien contre sa personne ».

En effet, après le match de l’Algérie face au Botswana à l’extérieur, Belmadi avait déclaré que « Suivant les consignes d’Adel Amrouche, l’équipe du Botswana a utilisé des manières brutales, peu recommandables et a fait recours à des tacles dangereux pour essayer de casser le jeu de l’équipe d’Algérie. » dit Belmadi en novembre 2019.



Une déclaration fausse et porteuse d’accusation selon Adel Amrouche. Dans ce sens, l’ancien l’entraîneur de la sélection du Botswana, Adel Amrouche, a dit, « Belmadi a monté le public algérien contre moi en déclarant que j’ai ordonné à mes joueurs de faire recours à la brutalité pour freiner les joueurs de la sélection algérienne. Ce n’est pas vrai. Je n’ai pas dit à mes joueurs d’être brute. » affirme-t-il.

Pour rappel, le match retour entre l’équipe du Botswana et l’Algérie s’est soldé sur la victoire sans appel des Verts sur le score de 5-0. L’actuel équipe que Adel Amrouche mène, la Tanzanie, sera l’adversaire de l’équipe d’Algérie lors de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN 2023.