Equipe d’Algérie : Belmadi ferme la porte à Belaïli, Brahimi et Sayoud

Comme prévu, le sélectionneur national, Djamel Belmadi, a animé ce matin une conférence de presse. Il a évoqué plusieurs importants qui concernent l’actualité de la sélection nationale.

Les premières questions posées à Belmadi, c’étaient évidemment ses choix concernant la liste des joueurs retenus pour le stage du mois de novembre, ponctué par les deux premières journées des éliminatoires de la Coupe du Monde-2026, respectivement face à la Somalie et au Mozambique. À cet effet, on parle notamment de la non-convocation de Youcef Belaïli, Yacine Brahimi et Amir Sayoud. Le premier commence à retrouver son meilleur niveau avec le MC Alger. Les deux derniers pètent la forme avec leurs clubs respectifs, Al-Gharafah (Qatar) et Al-Raed (Arabie Saoudite)

« Si vous citez Belaïli et Brahimi, ils sont déjà en concurrence puisqu’ils jouent au même poste. Après, si vous rajoutez Amoura et Gouiri, alors dites-moi qui je prends d’entre eux ? Je ne peux pas retenir tout le monde au même poste. Brahimi est en forme, machaallah, mais si je le convoque, je dois sacrifier Amoura ou Gouiri. Alors, quand vous parlez du joueur, vous devez aussi dire : je préfère Brahimi à Gouiri ou à Amoura. Quand on cite Belaïli, on doit aussi citer Brahimi, Amoura, Gouiri ou encore Benrahma […] Quand on cite Sayoud, on le compare à Chaibi et Aouar. C’est ça une analyse honnête à mon avis ». Dira le sélectionneur national.

Il faut dire que sa déclaration a ouvert les portes aux spéculations. En effet, les supporters algériens s’interrogent si Belmadi fait allusion à la non-convocation des joueurs en question à l’avenir vu la rude concurrence qui existe dans leur poste.

Belmadi ne ferme pas la porte au retour de M’bolhi

En revanche, Djamel Belmadi n’a pas fermé la porte au retour de Raïs Wahad M’bolhi en sélection. La balle est dans le camp du gardien de but de 37 ans qui devra enchainer les bonnes performances avec son équipe, le CRB, pour prétendre à faire son come-back chez les Verts.

« Concernant M’bolhi, je le suis depuis l’entame de la saison. Il a disputé son troisième match avec le CRB à l’occasion du derby face à l’USMA. C’est peu, certes, mais il va enchainer plusieurs matchs avec son équipe lors des prochaines semaines, entre le championnat et la Ligue des Champions Africaine. On va suivre son évolution, la balle est dans son camp s’il veut revenir en sélection ». Dira Belmadi.