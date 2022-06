Equipe d’Algérie : Belmadi face à un grand casse tête

Le poste d’attaquant de pointe demeure le grand casse tête de Djamel Belmadi. Le retour d’Andy Delort devient désormais une nécessité, en étant l’unique homme en forme actuellement.

La sélection nationale algérienne a, certes, gagné face à l’Ouganda, mais il n’en demeure pas moins que quelques lacunes ont été constatées. Un match où la bande à Belmadi manquait un bon finisseur capable de transformer les caviars offerts par Belaili et Bennacer en buts. Il a fallu profiter d’une balle arrêtée et attendre un exploit individuel de Belaïli pour inscrire les deux buts de la victoire.

Le sélectionneur national a fait confiance à Islam Slimani. Epaulé par Youcef Belaïli et Rachid Ghezzal pour animer le compartiment offensif, il n’a pas donné entière satisfaction. Certes, il était derrière le premier but, mais le manque du rythme de la compétition officielle s’est répercuté négativement sur son niveau. Marginalisé par Ruben Amorim à Sporting Portugal, l’attaquant de 34 ans n’a joué le moindre match depuis environ deux mois et demi.

Lors de la seconde période du match, Belmadi a incorporé Mohamed-Amine Ammoura. Il a fait de son mieux, mais sans pour autant apporter le plus escompté. Un attaquant qui se sent plutôt à l’aise lorsqu’il évolue sur les ailes grâce à sa grande vitesse et sa force de pénétration.

Delort sera-t-il de retour le mois de septembre ?

Il faut dire que le poste d’attaquant de pointe demeure le grand casse tête de Belmadi. Alors qu’Islam Slimani est en méforme et n’a toujours pas trouvé un club pensionnaire, Baghdad Bounedjah aura lui également besoin du temps afin de retrouver son meilleur niveau.

Face à cette situation, le retour d’Andy Delort devient désormais une nécessité. En effet, le Niçois est actuellement l’unique homme en forme pour le poste d’attaquant de pointe. Lors de la conférence de presse qu’il a tenue avant l’entame du stage, Belmadi a ouvert les portes aux spéculations quant à un éventuel retour du joueur. Mais le «come-back» de ce dernier est toujours incertain. Reste à savoir s’il est emballé à l’idée de réintégrer de nouveau les Verts ou bien il a tourné définitivement cette page.

En somme, le sélectionneur national devra à trouver les solutions lors du prochain stage du mois de septembre. En plus de l’éventuel retour d’Andy Delort, il devrait prospecter d’autres attaquants qui évoluent dans les différents championnat du monde. On cite, entre autre, le pensionnaire du club Belge, Courtrai, Billel Massaoudi.