Equipe d’Algérie : Belmadi évoque le passage à vide de Mahrez

Lors de la conférence de presse qu’il a animée ce matin, Djamel Belmadi évoque la méforme de Riyad Mahrez. Le sélectionneur national ne veut pas répondre à la star égyptienne, Mohamed Aboutrika, qui a conseillé le capitaine de la sélection algérienne de changer de club.

Il faut dire que Djamel Belmadi reconnait que son joueur traverse un passage à vide, tout en affirmant qu’il a été loin des attentes lors des derniers rendez-vous des Verts, notamment lors de la double-confrontation des Barrages face au Cameroun le mois de mars dernier. « Lors de la saison écoulée, Riyad a réussi à marquer 24 buts. Mieux, il jouait régulièrement. Il a signé un nouveau contrat le mois de juillet dernier, hélas, il n’est pas à son top de son niveau et n’a pas été à la hauteur lors des derniers rendez-vous. Il le sait et on a eu une discussion là-dessus. Le joueur a vraiment envie d’être présent lors du stage. C’est une bouffé d’oxygène pour lui »

Toujours concernant Riyad Mahrez, Belmadi refuse de répondre à l’ex-international égyptien Mohamed Aboutrika. Ce dernier, a conseillé le joueur de changer de club. « Pour le respect que je dois au joueur (Aboutrika) et à l’homme, je préfère ne pas répondre ».

Il est à noter que le capitaine de la sélection nationale vit un début de saison compliqué avec Man City. En effet, il devient un éternel remplaçant dans son équipe et peine toujours à débloquer son compteur buts.

Le choix Mrezigue et la non-convocation de Brahimi et Bounedjah, Belmadi s’explique

La grande surprise dans la liste des 24 joueurs retenus pour le regroupement du mois en cours, c’est la convocation du jeune milieu de terrain du CRB Houssem Mrezigue. Belmadi explique son choix.

« C’est un joueur que je le suis depuis longtemps. Il est sur une marge de progression. Je pense qu’il est le moment de le lancer dans le bain et le voir à l’œuvre à l’occasion de ce stage ».

Malgré un bon de saison avec leurs clubs respectifs au Qatar, Al-Gharafa et Al-Sadd, Yacine Brahimi et Baghdad Bounedjah n’ont finalement pas été retenus par Belmadi.

« Pour Brahimi, je ne peux pas dire s’il a un avenir en sélection ou non. Mais lors de ce stage, je veux voir d’autres joueurs. Concernant Bounedjah, il est en concurrence avec Slimani. Mais je tiens à affirmer que ce n’est pas à causer de leur âge que je ne les ai pas retenus. Idem pour Benlamri ».