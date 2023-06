Equipe d’Algérie : Belmadi en passe d’atteindre un nouveau record

La sélection nationale est en passe d’atteindre un nouveau record. Si elle remporte le dernier match des éliminatoires de la CAN-2023 face à la Tanzanie, ce sera le premier carton plein dans son histoire dans les éliminatoires de la CAN.

Certes, le match face à l’Ouganda était sans enjeu pour les Verts, déjà qualifiés pour la CAN-2023 en Côte d’Ivoire. Mais les protégés de Djamel Belmadi l’ont abordé pour gagner et ont réussi l’exploit à Japoma, en s’imposant brillamment sur le score de deux buts à un, signé Mohamed-Amine Ammoura (Doublé).

Une victoire importante sur le plan psychologique mais aussi pour les stats. En effet, la sélection nationale est la seule sélection africaine à avoir réalisé l’opération 5/5 depuis l’entame des éliminatoires. Même les grosses cylindrées du continent n’ont pu faire mieux, entre autres le Sénégal et le Maroc. Ce n’était absolument pas du « gâteau », faut-il le dire, étant donné que le football africain a beaucoup progressé.

Ainsi, la bande à Djamel Belmadi est en passe de battre un nouveau record. Si jamais elle remporte le dernier match des éliminatoires face à la Tanzanie, en septembre prochain, elle signera une moisson sans égale dans son histoire dans les éliminatoires de la CAN, c’est-à-dire arracher 18 points sur 18 possibles.

Ainsi, le capitaine Mahrez et consorts aborderont le dernier match avec la ferme intention de le gagner et continuer à écrire l’histoire de l’équipe nationale d’Algérie. Ils ne feront aucun cadeau au sélectionneur tanzanien, l’Algérien Adel Amrouche.

A noter que la sélection tanzanienne aura besoin d’un petit point pour assurer la qualification pour la prochaine CAN, sans attendre le résultat du match Niger-Ouganda.

