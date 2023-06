Equipe d’Algérie : Belmadi affiche son regret d’avoir convoqué un joueur

Apparemment, Djamel Belmadi a regretté d’avoir convoqué le milieu de terrain Victor Lekhal. La raison ? C’est le choix de carrière du joueur qui a décidé d’aller au Qatar à 29 ans. En revanche, le sélectionneur national se dit content pour Houssem Aouar et Ramy Bensebaini qui ont franchi un autre cap dans leur carrière.

Auteur d’une saison époustouflante, Victor Lekhal s’est vu ses efforts récompensés. En effet, il a effectué son come-back en sélection quatre ans après. Alors qu’on s’attendait à ce qu’il franchisse un autre cap dans sa carrière, le milieu de terrain franco-algérien a décidé d’aller tenter une nouvelle expérience au Qatar. Il y a quelques jours, il a opté pour le club Umm Salal.

Visiblement, ce choix de carrière n’a pas été du gout de Djamel Belmadi. Lors de la conférence de presse qu’il a animée ce matin, il a fait allusion de son regret d’avoir convoqué le joueur pour le stage du mois de juin. « J’aurais souhaité qu’il reste en Ligue 1…La liste a été dévoilée après sa signature ». Dira-t-il.

En revanche, le driver des Verts se dit content pour Houssem Aouar et Ramy Bensebaini qui ont rejoint respectivement l’AS Rome et le Borussia Dortmund. « Houssem va côtoyer un grand entraineur comme Mourinho, je suis content pour lui. On espère qu’il reprenne la trajectoire qui était la sienne. Quant à Ramy, c’est une récompense pour un joueur qui est venu du championnat. J’ai un immense respect pour ces gars-là qui évoluent dans leur carrière. S’il a franchi un autre cap dans sa carrière, c’est parce qu’il a une forte personnalité. Je lui tire chapeau ».

Choix de Mahious : Belmadi se défend

Parmi les joueurs retenus locaux retenus par Djamel Belmadi, c’est l’attaquant de l’USMA Aïmen Mahious. Nombreux sont ceux qui ont contesté le choix du sélectionneur national. Ce dernier s’explique.

« Mahious est aussi un joueur que je suivais depuis mon arrivée en sélection en 2018. Il a beaucoup progressé, notamment lors du dernier CHAN. Ce qui m’a intéressé, c’est son temps de jeu et ce qu’il produisait avec l’USMA. Il n’est pas un grand buteur, certes, mais il travaille beaucoup pour son équipe ». Dira-t-il.

Et d’ajouter : « Mahious devait être présent lors du dernier stage, mais on a finalement fait appel à Bounedjah pour pallier l’absence de Slimani. A lui de prouver ce qu’il a fait avec l’USMA et la sélection nationale A’ ».