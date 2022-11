Equipe d’Algérie : Belmadi a-t-il prolongé son contrat ?

Au moment où il fait face à de fortes turbulences, Djamel Belmadi aurait renouvelé son contrat pour quatre autres années. Son salaire aurait été revu à la baisse, certes, mais il demeure le sélectionneur le mieux payé du continent africain.

Malgré les deux grands échecs au début de l’année 2022 et la fin d’un cycle, Djamel Belmadi a tout de même décidé de poursuivre l’aventure à la tête de la barre technique de la sélection national. Le président de la FAF, Djahid Zefizef, a confirmé le maintien du sélectionneur national le mois d’octobre dernier. Et ce, pour un nouveau contrat de quatre ans.

Selon plusieurs médias algériens, Belmadi a officialisé son maintien il y a quelques jours. En effet, il aurait signé un nouveau bail qui expirera en 2026. Un nouveau contrat pour un nouveau départ. Le driver des Verts aura pour mission d’atteindre la demi-finale de la CAN-2024 en Côte d’Ivoire et une qualification pour la Coupe du Monde-2026.

Selon les médias locaux, le salaire de Djamel Belmadi aurait été revu à la baisse. Autrement dit, son salaire est passé de 200.000€ à 130.000 € par mois. Malgré cette baisse de 70.000€, il demeure le sélectionneur le mieux payé en Afrique.

Après Assad, Belloumi défend Belmadi

Après Salah Assad, une autre légende du football algérien défend Djamel Belmadi. Lakhdar Belloumi, puisque c’est de lui qu’il s’agit, appelle les Algériens de laisser le sélectionneur national travailler dans la sérénité.

« Quand il a gagné la CAN 2019 en Egypte, alors que personne, même le plus chauvin des supporters de l’EN, ne s’attendait pas à un sacre, d’autant qu’on était quelque temps avant au fond de l’abîme, après ce sacre, Djamel Belmadi, personne ne contestait sa présence sur le banc de la sélection. Il y a des joueurs qui marquent le pas et n’ont plus le même niveau qu’avant. C’est clair, ce sont eux qui doivent plier bagages, pas Djamel Belmadi. Franchement, ça ne sert à rien de changer d’entraîneur, il n’y a pas mieux que la stabilité. Il faut le laisser travailler sereinement, et j’ai bon espoir qu’avec lui, notre équipe nationale rebondira très bientôt ». Dira-t-il, dans une interview accordée à nos confrères de Compétition.

Seulement, l’ancien maitre à jouer des Verts n’a pas manqué de dire qu’il est temps d’injecter du sang neuf au sein de la sélection nationale. « tous les observateurs, j’ai constaté qu’il y a des joueurs qui ont fait leur temps et qu’ils doivent laisser leur place à d’autres plus motivés et en forme… Il faut qu’ils se rendent à l’évidence que nul ne peut rester éternellement en sélection ». A-t-il indiqué.