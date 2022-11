Equipe d’Algérie : Belaïli promet un retour en force des Verts

Youcef Belaïli s’exprime à propos de la défaite concédée face à la Suède en amical (0-2). Il évoque également la régression des Verts lors de l’année 2022 ainsi que les éliminatoires pour la CAN-2024.

Sans surprise, Youcef Belaïli a été aligné parmi le onze de départ lors du match amical disputé face à la Suède hier soir à Malmö. Il a tenté de désaxer la défense adverse sur le côté gauche, mais en vain. Lors de la deuxième mi-temps, il a cédé sa place à Said Benrahma.

Dans une déclaration accordée à nos confrères d’Ennahar, l’attaquant de l’AC Ajaccio livre ses impressions à propos de la défaite concédée face aux Blagult. Selon lui, l’expulsion de Ramy Bensebaini a beaucoup influé sur le rendement des Verts.

« On a eu une très bonne maitrise de balle durant la première demi-heure du match. Mais notre infériorité numérique s’est répercutée négativement sur notre rendement. Autrement dit, c’est difficile de rivaliser face à un bon adversaire en étant réduis à dix depuis la 34e minute. Mais il n’en demeure pas moins que ce fut un bon match de préparation. Notre entraineur en a tiré de riches enseignements ». A-t-il déclaré.

« On promet de revenir en force »

Tout le monde est unanime à dire que la sélection nationale est en nette régression depuis le début de l’année 2022. En étant un cadre de l’équipe, Youcef Belaïli s’explique.

« On a un groupe composé de jeunes joueurs qui sont entrain d’acquérir de l’expérience. Comme vous avez vu, le sélectionneur national était contraint de faire des remaniements lors de chaque stage, ce n’est pas évident. Mais on continuera à travailler et on promet de revenir en force ». A-t-il ajouté.

Pour conclure, il affirme que lui et ses coéquipiers sont déterminés d’assurer la qualification pour la prochaine CAN-2024 à l’occasion de la double-confrontation face au Niger le mois de mars prochain. « On est en tête de notre groupe avec 6 points. On essayer de remporter la double-confrontation face au Niger le mois de mars prochain et valider ainsi notre billet qualificatif pour la CAN-2024 plus tôt que prévu ».