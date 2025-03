Equipe d’Algérie : Belaïli dans la liste finale de Petkovic

Auteur de bonnes performances avec l’ES Tunis, Youcef Belaïli va effectuer son retour en équipe d’Algérie par la plus grande porte. En effet, son nom figure dans la liste finale des joueurs retenus par Vladimir Petkovic pour le stage du mois de mars.

Il y a quelques semaines, le chargé de communication et porte-parole à la Fédération algérienne de football, Said Fellak, a révélé que Youcef Belaïli est dans la liste élargie de Vladimir Petkovic. Visiblement, son retour en sélection va se faire à partir du stage du mois de mars.

Selon le journal « El-Khabar », le nom du joueur fait partie de la liste des joueurs que va retenir le sélectionneur national pour le prochain rassemblement. Sauf mauvaise surprise, il sera concerné par les deux matchs, respectivement face au Botswana (21 mars) et au Mozambique (25 mars), dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde-2026.

Auteur de très bonnes performances avec l’ES Tunis depuis l’entame de l’actuel exercice, avec 14 buts et 13 passes décisives, toutes compétitions confondues, l’enfant d’Oran va effectuer son come-back par la plus grande porte, après une année d’absence. Ce sera aussi une première sous l’ère Petkovic, qui ne l’a jamais convoqué pour des raisons purement techniques.

À noter que le technicien bosniaque a peiné pour trouver le digne successeur de Belaïli. Il a essayé plusieurs attaquants sur l’aile gauche, mais aucun d’entre eux ne semble avoir le profil de l’Oranais.

Petkovic dévoilera sa liste à cette date

La Fédération algérienne de football (FAF) a annoncé que Vladimir Petkovic, le sélectionneur de l’équipe nationale, tiendra sa conférence de presse d’avant-stage lundi prochain au stade Nelson Mandela. Cependant, les supporters n’auront pas à attendre jusque-là pour connaître la composition de l’équipe.

Selon plusieurs médias algériens, la liste des joueurs sélectionnés sera dévoilée dès jeudi ou vendredi au plus tard, via le site officiel et les réseaux sociaux de la FAF. Cette sélection concernera les deux prochaines rencontres des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 : un déplacement au Botswana et une réception du Mozambique, comptant respectivement pour la 5e et 6e journée du groupe G.

Le report de la conférence de presse à lundi s’explique par l’absence actuelle de Petkovic du territoire algérien, bien qu’il soit récemment venu préparer le stage. Initialement prévue dimanche soir, la rencontre avec les médias a été décalée au lendemain pour des raisons logistiques. Le rassemblement débutera lundi prochain au Centre technique national de Sidi Moussa.