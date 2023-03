Equipe d’Algérie : Atal se soigne à Aspetar, au Qatar

Blessé pour une énième fois cette saison, Youcef Atal a quitté la France pour se soigner. Il se trouve actuellement au somptueux hôpital privé à Doha au Qatar, Aspetar. Le latéral droit de la sélection nationale espère un retour rapide à la compétition officielle.

Le sort s’acharne sur Youcef Atal. A chaque fois il s’apprête à renouer avec les terrains, il contracte une blessure qui le fait revenir à la case départ. S’il n’a pas pu briller avec l’OGC Nice lors de l’actuel exercice, c’est évidemment à cause des blessures à répétition dont il a été victime.

Le latéral droit de la sélection nationale s’est blessé pour la quatrième fois cette saison. Ce fut à l’occasion du match de l’Europa Conference face à Sherrif Tiraspol, le 12 mars dernier.

Il faut dire que c’est la blessure de trop. Face à cette situation, le natif de Tizi-Ouzou a décidé de se soigner en dehors de la France. En effet, Il se trouve actuellement au somptueux hôpital privé à Doha au Qatar, Aspetar.

« Youcef Atal fait confiance à Aspetar…Le latéral droit de la sélection nationale algérienne, Youcef Atal, a choisi Aspetar pour soigner sa blessure. Bénéficiant des installations et de l’expertise de classe mondiale d’Aspetar, le joueur a subi des examens médicaux avant qu’un programme de traitement et de réadaptation ne soit conçu ». A écrit Aspetar sur son compte officiel Twitter.

On souhaite un prompt rétablissement à Youcef Atal. Un élément incontournable au sein de la sélection nationale.

🇩🇿🇩🇿 Atal trusts Aspetar

Algerian national team & @ogcnice right-back Youcef Atal, chose Aspetar to recover from injury.

Benefitting from Aspetar’s world-class facilities & expertise, he underwent some medical examinations before a treatment & rehabilitation programme was devised pic.twitter.com/PR1QnhVZNi

— Aspetar سبيتار (@Aspetar) March 27, 2023