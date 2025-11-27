Equipe d’Algérie : Atal ne jouera pas la CAN 2025

Le sélectionneur national A’, Madjid Bougherra, a procédé ce jeudi à un nouveau changement dans la liste convoquée pour disputer la Coupe arabe de la FIFA, prévue au Qatar à partir du 2 décembre prochain. Selon un communiqué rendu public par la Fédération algérienne de football (FAF), l’entraîneur a décidé d’appeler le défenseur Youcef Atal.

Si Bougherra lui a fait appel, c’est tout simplement pour pallier l’absence du défenseur Mohamed Azzi, contraint de déclarer forfait en raison d’une blessure. Le staff technique a donc dû réagir rapidement pour combler ce vide, et le choix s’est porté sur Atal, qui évolue actuellement au Al-Sadd SC au Qatar. Sa présence est perçue comme un atout précieux, notamment grâce à son expérience internationale et à sa polyvalence défensive.

Objectifs et stratégies de Bougherra

Pour Bougherra, qui ambitionne d’aller loin dans cette Coupe arabe, l’arrivée d’un joueur du calibre d’Atal représente une solution de taille. Le sélectionneur avait déjà affirmé à plusieurs reprises que cette compétition constituait une étape importante dans la préparation de la sélection A’, en vue des futures échéances régionales et continentales. L’objectif est clair : bâtir un groupe compétitif, capable de rivaliser avec les meilleures équipes arabes et d’honorer les couleurs nationales.

Atal pas concerné par la CAN-2025

Cependant, cette convocation n’est pas sans conséquence pour le défenseur d’Al-Sadd. En rejoignant la sélection des locaux, Youcef Atal ne figurera pas dans la liste de l’équipe nationale première, appelée à disputer la Coupe d’Afrique des Nations au Maroc, dont le coup d’envoi sera donné le 24 décembre prochain. Ce choix technique, déjà assumé par la FAF, confirme que le staff de l’équipe première a définitivement arrêté sa liste, laissant Attal à la disposition de Bougherra pour le tournoi arabe.

Cette décision pourrait surprendre certains observateurs, surtout au regard du statut d’Atal. Certes, il est loin de son meilleur niveau, mais il demeure une valeur sûre. Mais les exigences du moment et les profils retenus pour la CAN semblent avoir orienté le staff technique vers d’autres options. Pour Atal, cette Coupe arabe représente néanmoins une opportunité de relancer sa dynamique, de retrouver du rythme et de prouver qu’il peut toujours prétendre à une place au sein des Verts version première.

La FAF a indiqué que l’équipe rejoindra Doha dans les prochains jours, où elle va aborder la dernière ligne droite avant le début du tournoi. Les supporters espèrent, quant à eux, voir une sélection ambitieuse, déterminée à signer un parcours honorable sous la houlette de Bougherra.

