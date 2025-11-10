Equipe d’Algérie : après Bensebaini, un deuxième forfait chez les Verts

Après Ramy Bensebaïni, un autre joueur a déclaré forfait pour le stage du mois de novembre. Il s’agit de Farès Chaïbi en raison d’une blessure.

Le milieu de terrain Farès Chaïbi ne participera pas au prochain rassemblement des Verts. Le joueur de l’Eintracht Francfort a déclaré forfait pour les deux rencontres amicales que disputera la sélection nationale face au Zimbabwe, le 13 novembre, puis contre l’Arabie Saoudite, le 18 novembre, a annoncé la Fédération algérienne de football sur son site officiel cet après-midi.

Absence due à une blessure

Touché à la cuisse lors du dernier match de championnat allemand avec son club, l’ancien joueur de Toulouse souffre d’une blessure musculaire qui nécessite plusieurs jours de repos. Les examens médicaux effectués en Allemagne ont confirmé qu’il serait inapte pour rejoindre le groupe de Vladimir Petkovic, contraignant ainsi le sélectionneur à composer sans lui pour ce stage de novembre.

Ce forfait s’ajoute à celui du défenseur Ramy Bensebaïni, déjà déclaré indisponible en raison d’une blessure à lombaires. Deux absences de taille qui viennent perturber les plans du coach bosnien, à quelques semaines seulement du coup d’envoi de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 au Maroc. Petkovic comptait notamment sur Chaïbi pour dynamiser le milieu de terrain et apporter sa créativité dans le jeu offensif.

En attendant le retour de ses deux cadres, le sélectionneur devrait offrir une nouvelle chance à d’autres éléments pour se distinguer durant ces matchs amicaux. Ce sera donc l’occasion pour certains jeunes joueurs de gagner des points et de convaincre le staff technique avant l’annonce de la liste finale pour la CAN.

Les Verts à pied d’œuvre à Djeddah

Par ailleurs, l’équipe nationale algérienne est arrivée hier soir à Djeddah pour entamer son stage en prévision des deux rencontres amicales au programme, respectivement face au Zimbabwe et à l’Arabie Saoudite.

Seule une partie du groupe a pris part à ce déplacement, principalement les joueurs ayant disputé leurs matchs de championnat vendredi et samedi. Le reste de l’effectif rejoindra le groupe ce lundi afin de compléter la délégation.

Le vol spécial affrété pour l’occasion a atterri à l’aéroport international de Djeddah vers 22h20. À leur arrivée, les Verts ont été accueillis chaleureusement par le Consul Général d’Algérie, M. Mohamed Alem, entouré de plusieurs membres du consulat.

Ce stage constitue une étape importante de la préparation en prévision de la Coupe d’Afrique des nations-2025 qui se tiendra au Maroc. Vladimir Petkovic compte bien profiter des deux matchs amicaux pour parfaire les réglages qui s’imposent. Ce sera l’occasion pour faire une revue d’effectif avant d’arrêter la liste finale des joueurs retenus pour le tournoi continental.