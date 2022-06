Equipe d’Algérie : Apès Adli, une autre pépite aurait donné son OK

En plus de Yacine Adli, un autre joueur pourrait être l’une des nouveautés du prochain stage. Michael Olise, puisque c’est de lui qu’il s’agit, aurait opté pour les Verts. Un jeune latéral droit de 20 ans qui évolue à Crystal Palace.

Lors de son interview accordée au site officiel de la FAF, Djamel Belmadi a confirmé que de nouveaux joueurs ont pris la décision de rejoindre la sélection nationale algérienne. Il promet du renfort afin d’injecter du sang neuf dans la sélection nationale. Lors du prochain stage du mois de septembre, il y aura certainement des nouveautés.

Visiblement, les identités des nouveaux commencent à filtrer. En plus de Yacine Adli qui aurait opté pour les Verts, on parle également de Rayane Ait-Nouri et Houssem Aouar. Un autre joueur pourrait également venir en renfort lors du prochain rassemblement. Il s’agit du latéral droit de Crystal Palace Michael Olise.

Olise choisirait l’Algérie au détriment du Nigeria, la France et l’Angleterre ?

Né le 12 décembre 2001 à Londres, Michael Akpovie Olise dispose de quatre nationalités: anglaise, française, algérienne et nigérienne. Mais jusqu’au moment où nous mettons sous presse, il n’a pas encore tranché sur la sélection nationale qu’il va représenter sur le niveau international.

Mais selon «BeIN Sports», le joueur en question serait proche des Verts. Autrement dit, il devrait opter pour l’Algérie. Cela reste très probable pour qu’il soit l’une des nouveautés dont a parlé Djamel lors de sa dernière sortie médiatique. Dans le cas où sa venue se confirme, ce serait un grand coup de la FAF car il s’agit d’un talentueux joueur pour qui les observateurs prédisent un avenir prometteur.

Latéral droit ou milieu de terrain, Olise a débuté sa formation à Manchester City. Après un bref passage à Chelsea, il rejoint Reading FC en 2015. Promu en équipe senior en 2019 malgré son jeune âge, il compte 73 apparitions officielles et 7 buts jusqu’en 2021. L’année passée, il avait opté pour Crystal Palace. Il réalise une bonne saison avec 31 apparitions officielles et 4 buts à son actif. Sur le niveau international, le jeune joueur compte deux convocations en équipe nationale française U18 et une avec les espoirs.