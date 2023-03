Équipe d’Algérie : Aouar explique que son choix n’était pas contre la France

Houssem Aouar, le milieu de terrain de l’Olympique Lyonnais, a décidé de s’exprimer et de remettre les choses au clair concernant son historique avec l’équipe de France.

Avant de prendre la décision de représenter la sélection algérienne, Aouar avait évolué avec les espoirs de l’équipe de France. Il avait aussi participé à un match en amical, le 7 octobre 2020 face à l’Ukraine, avec l’équipe A des Bleus.

Dans un entretien accordé à Téléfoot, le Lyonnais a tenu à remettre les pendules à l’heure concernant ses derniers choix : «c’est mon choix, et puis je suis prêt à faire face. Ce que j’ai dit, c’est que j’avais regretté de ne pas avoir choisi l’Algérie plus tôt, ce n’est pas un choix contre la France ».

Il poursuit en affirmant qu’il est conscient des efforts qu’il devra fournir en EN afin de pouvoir s’imposer dans le XI de Djamel Belmadi : «en faisant ce choix-là, on ne m’a jamais dit que cela allait être tout acquis, que j’allais venir et que j’allais avoir le temps de jeu nécessaire. Pas du tout, je suis à pied d’égalité avec tout le reste du groupe et à disposition du sélectionneur».

Il a aussi insisté sur le fait que son choix est loin d’être par défaut. Il continue par citer qu’il subsiste plein de joueurs africains qui sont dans les meilleurs clubs au monde.

Un ancien sélectionneur de l’équipe de France prend Aouar comme cible

Dans un entretien accordé a la FAF, Aouar avait confié avoir des regrets à propos de sa petite aventure avec les Bleus. Le Lyonnais avait affirmé que son choix de représenter l’Algérie n’est pas un choix par défaut.

Raymond Domenech, l’ancien sélectionneur de l’équipe de France, avait commenté le choix d’Houssem Aouar en déclarant « Je suis agacé par rapport à l’Algérie. On ne peut pas dire ça d’une autre sélection, a pesté le consultant. Je trouve que c’est humiliant pour l’Algérie de dire que, parce qu’il ne peut plus jouer en équipe de France, beh tiens, je vais aller porter le maillot algérien ».

Domenech estime que si il avait choisi l’Algérie au moment où il était au top niveau ça aurait été dans un contexte plus logique. Il pense que le joueur a opté pour l’Algérie parce que son niveau actuel ne lui procure pas une place avec l’équipe de France.

Enfin, Aouar rejoindra les Verts septembre prochain. Cette décision vient en accord avec le sélectionneur national afin de permettre au joueur de reprendre une bonne forme.