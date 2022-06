EN : la nouvelle pépite des verts s’engage avec un club européen

Le nouveau gardien de l’équipe d’Algérie, Anthony Mandéa, s’engage avec un nouveau club du championnat français.

Affichant ses envies de départ des rangs du SCO d’Angers, le portier algérien n’a pas laissé planer le doute quant à l’identité de son prochain club. Pensionnaire de la seconde division française, le club du Stade Malherbe de Caen a officialisé l’arrivée du gardien algérien de 25 ans.

Avec la formation caennaise, Mandéa a paraphé un contrat de 3 années durant lesquelles il sera le choix numéro un dans la ligne de but selon l’accord principal qui le lie avec les dirigeants du club. En effet, malgré une titularisation lors des dernières journées de la Ligue 1 avec le club angevin, Mandéa n’a pas prolongé son contrat du côté du club de l’Ouest français et a préféré se lancer dans une nouvelle aventure qui lui permettait de trouver un temps de jeu conséquent quitte à ce qu’elle soit moins flatteuse.

Néanmoins, le club de Caen a d’ores et déjà affiché ses ambitions pour la saison à venir et a ouvert grand ses bras pour accueillir Anthony Mandéa, c’est ce qu’indique le directeur de recrutement au sein de l’administration du club caennais, « Nous sommes satisfaits qu’Anthony nous rejoigne. Ses multiples qualités, ses réflexes et son jeu au pied, en font un gardien qui pourrait rapidement faire ses preuves. » dit Yohan Eudeline lors de la présentation d’Anthony Mandéa avec les couleurs rouge et bleue de Caen.

Un club qui répond aux exigences de Mandéa ?

Libre de tout contact après la fin de l’exercice de 2021/2022 en Ligue 1, Anthony Mandéa rebondit en Ligue 2 française. Un choix qui s’explique par la volonté du portier algérien de bénéficier davantage de temps de jeu.

Cependant, ce dernier critère ne serait pas l’unique explication de la tournure que prend la carrière d’Anthony Mandéa. En effet, absent de la classe de l’élite du football français depuis sa relégation en 2019, le SMC a retrouvé une stabilité financière avec le rachat du club par un fond d’investissement américain. Une aubaine pour le club de Caen qui vise désormais un retour en Ligue 1.

Pour Anthony Mandéa, passer par la case de l’antichambre du football français représenterait une étape pour instaurer sa suprématie en poste de gardien de but et de consolider sa préparation pour disputer la place de titulaire au sein des rangs de l’équipe d’Algérie.