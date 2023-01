Equipe d’Algérie : Andy Delort accuse l’OGC Nice de « trahison »

Après avoir officialisé sa venue au FC Nantes, Andy Delort a été présenté cet après-midi comme nouvelle recrue du club. L’attaquant international révèle pour la première fois de la raison qui l’a incité à quitter l’OGC Nice cet hiver.

Andy Delort quitte l’OGC Nice cet hiver. Malgré les plusieurs offres qu’il a reçues, il a décidé de rester en Ligue 1 Uber Eats. C’est au FC Nantes qu’il a opté. En effet, l’attaquant des Verts a officialisé sa venue hier sous forme de prêt avec option d’achat obligatoire.

C’est cet après-midi que Delort a été présenté par le FC Nantes comme nouvelle recrue du club cet hiver. Le joueur révèle pour la première fois la principale raison pour laquelle il a quitté l’OGC Nice. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il a traité la direction de son désormais ex-club de trahison.

« J’ai réalisé une bonne saison avec Nice, que j’ai terminé meilleur buteur. J’ai marqué d’importants buts. Mais en fin de saison, il y avait des paroles qui ne n’ont pas été tenus. Quand on trahi ça, ça fait mal au cœur. Je ne pouvais rester et faire semblant que je suis bien. C’est pour cette raison que j’ai décidé de changer d’air. Je remercie tous les supporters qui m’ont aidé. Je ne retiens que les bonnes choses ». Dira-t-il d’emblée.

« C’était un peu compliqué à la fin avec Nice. Mentalement ça a été dur, parfois on avait l’impression que ça n’avançait pas. Je me suis entraîné seul, avec des préparateurs, et je remercie ma femme, ma famille et belle-famille, qui ont tout mis en oeuvre pour que je sois le plus prêt possible en arrivant. Merci aussi au coach, aux dirigeants, aux supporters, ça fait chaud au cœur ». A-t-il indiqué.

Quelles sont les ambitions de Delort avec Nantes ?

L’attaquant franco-algérien affiche ses ambitions avec sa nouvelle équipe. Il se dit déterminé de contribuer au maintien du FC Nantes parmi l’élite.

« J’ai donné ma parole au FC Nantes. L’entraineur Antoine Kombouaré me voulait depuis que j’étais à Tours… On a toujours gardé ce contact sur le terrain malgré le fait qu’on était adversaires. C’est le genre de personne que j’aime et pour qui je donne tout. C’est pour les raisons inverses que j’ai quitté Nice ». Dira-t-il.

Et d’ajouter : « Je suis très content de rejoindre le FC Nantes. Concernant mes ambitions, il ya déjà le maintien en Ligue 1. Marquer des buts, être décisif, amener ma détermination, montrer la voie ».