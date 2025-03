Equipe d’Algérie : Amoura, une étoile s’affirme

S’il y a un joueur qui s’est illustré de fort belle manière lors du stage du mois de mars, c’est incontestablement Mohamed-Amine Amoura. Auteur de cinq buts au total, il aura fortement contribué aux deux brillantes victoires face au Botswana et au Mozambique. L’équipe d’Algérie tient sa nouvelle force de frappe.

Mohamed-Amine Amoura est sur une marge de progression impressionnante. Du FC Lugano à Wolfsburg, il a franchi un grand cap dans sa carrière en l’espace de trois ans seulement.

Et il ne cesse d’impressionner avec sa nouvelle équipe cette saison, en étant l’auteur de 10 buts et 8 passes décisives. Des statistiques très impressionnantes, faut-il le dire. Et pourtant, ce n’est que sa première année dans l’un des cinq meilleurs championnats au monde, à savoir la Bundesliga.

Le natif de Jijel est aussi sur une courbe ascendante avec l’équipe d’Algérie. Auteur d’un doublé face au Botswana, avant de claquer un triplé face au Mozambique, il aura fortement contribué aux deux victoires des Verts.

Mieux, son niveau a beaucoup progressé depuis qu’il a rejoint le championnat allemand. En plus de son énorme potentiel technique et sa rapidité, il a fait preuve d’une très bonne discipline tactique, ce qui explique son bon positionnement et son opportunisme à saisir la moindre occasion pour la transformer en but.

⚽️⚽️ vs 🇧🇼

⚽️⚽️⚽️🅰️ vs 🇲🇿 Shall we talk about Mohamed Amoura’s breakthrough for Algeria at the #WCQ? 🇩🇿🌟 pic.twitter.com/CvxIGsqkHN — CAF_Online (@CAF_Online) March 25, 2025

Vers un club plus huppé l’été prochain ?

À seulement 24 ans, Amoura devient le premier joueur algérien à réaliser un triplé en éliminatoires africaines de la Coupe du Monde. Une stat historique pour un talentueux attaquant qui s’est déjà imposé comme un élément incontournable au sein de la sélection nationale.

Il compte déjà 13 buts et 8 passes décisives en 36 sélections. Il peut prétendre à faire partie des meilleurs buteurs de l’histoire de l’équipe d’Algérie, lui qui aura devant lui dix ans de carrière au minimum.

Il faut dire que le triplé d’Amoura face au Mozambique a fait la une des différents médias sportifs au monde, notamment les français. Tout le monde est impressionné par les grandes qualités de l’ex-buteur de l’Union Saint-Gilloise.

Auteur d’une saison exceptionnelle en club et en sélection, le joueur va voir sa côte augmentée. Alors que des cadors européens le suivent depuis des mois, entre autres Liverpool, ses bonnes performances suscitent l’admiration de plusieurs recruteurs en Europe. Apparemment, il pourrait rejoindre un club plus huppé l’été prochain.

Le plus important, est que l’équipe d’Algérie tient sa nouvelle force de frappe. La relève est assurée et Amoura sera sans doute le joueur le plus attendu lors des grands rendez-vous, notamment lors de la CAN-2025 au Maroc.