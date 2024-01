Equipe d’Algérie : Amine Gouiri forfait pour la CAN 2023

C’est un véritable coup de massue qui est tombé sur la tête de Djamel Belmadi le jour du déplacement au Togo. Amine Gouiri ne disputera pas la CAN-2023 avec la sélection nationale en raison d’une blessure. Reste à savoir qui va le remplacer dans la liste des joueurs retenus pour le tournoi continental.

Ayant opté pour l’équipe d’Algérie le mois d’octobre dernier, Amine Gouiri a pris part au dernier rassemblement des Verts. Sans surprise, son nom a figuré dans la liste des 26 joueurs retenus pour la CAN-2023. Hélas, il ne pourra pas y prendre part en raison d’une blessure, a annoncé la FAF sur son site officiel ce matin.

» Le staff technique de l’équipe nationale, en concertation avec le staff médical, ont décidé de libérer l’attaquant Amine Gouiri pour cause de blessure l’empêchant de prendre part à la prochaine CAN TotalEnergies – Côte d’Ivoire 2023. Après examen du staff médical de l’équipe nationale et s’appuyant également sur le dossier médical de son club, le Stade Rennais FC, il a été décidé de ménager le joueur et de lui permettre de se rétablir convenablement. La délégation de l’équipe nationale et la fédération algérienne de football souhaitent un prompt rétablissement au joueur ». Lit-on dans le communiqué de la première instance du football algérien.

Il faut dire que c’est une mauvaise nouvelle pour Djamel Belmadi. Le sélectionneur national sera privé des services d’un élément important pour le tournoi continental.

Gouiri sera-t-il remplacé ?

Certes, la fédération algérienne de football a annoncé le forfait d’Amine Gouiri pour la CAN-2023. Mais elle n’a pas révélé le nom du joueur qui va le remplacer.

Jusqu’au moment où nous mettons sous presse, on ne sait pas si le sélectionneur national va appeler un autre attaquant à la rescousse ou non. On parle d’Andy Delort ou Said Benrahma, mais il n’y a rien d’officiel. C’est dans les heures à venir qu’on va savoir si Belmadi fera appel à un autre attaquant pour pallier l’absence du Rennais ou bien il se contente d’un groupe de 25 joueurs pour la compétition africaine.