Equipe d’Algérie : Amin Chiakha, la nouvelle pioche de la FAF ?

L’algéro-danois, Amin Chiakha, pourrait être l’une des nouveautés de l’équipe d’Algérie dans un proche avenir. Il a même lâché un indice sur les réseaux sociaux de son souhait de représenter les Verts sur le niveau international.

Dans le cadre de son travail à long terme, la fédération algérienne de football déniche les jeunes talents qui évoluent dans les différents clubs européens et qui disposent la nationalité algérienne. Parmi ses cibles, on cite, entre autres, Amin Chiakha.

Né au Danemark et d’origine algérienne, l’attaquant du FC Copenhague est éligible pour l’Algérie. Selon des indiscrétions, il a été approché par des représentants de la FAF. L’attaquant de 18 ans aurait donné son accord de représenter les Verts. Ce ne serait pas de sitôt, mais c’est dans quelques années qu’il devrait changer sa nationalité sportive. Autrement dit, il ne serait, pour le moment, pas emballé de jouer dans les jeunes catégories de l’équipe d’Algérie.

Et comme il n’y a jamais une fumée sans feu, l’international danois U19 a lâché un gros indice sur les réseaux sociaux. En effet, il a partagé une photo de lui en maillot, avec en fond, le drapeau de l’Algérie. Un clin d’œil évident concernant son choix de carrière internationale dans un proche avenir.

Du talent et un avenir prometteur

Né le 12 mars 2006 à Copenhague, Amin Chiakha a fait toutes ses classes au centre de formation du FC Copenhague. Doté d’un grand gabarit (1,91 m), il a réalisé de très bonnes performances avec son équipe en Europa Youth League, avec 8 buts et 2 passes décisives en 9 matchs.

Les observateurs lui prédisent un avenir prometteur. Et pour preuve, et malgré son jeune âge, il attise les convoitises des cadors européens. On cite, entre autres, la Juventus Turin et l’Ajax Amsterdam.