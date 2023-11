Equipe d’Algérie : Alain Giresse encense Djamel Belmadi

L’ancien sélectionneur du Mali, le Français Alain Giresse, a encensé Djamel Bemadi. Il affirme que le sélectionneur national a de la chance d’avoir un très bon groupe.

Depuis les deux grandes désillusions de l’année 2022, à savoir une sortie du premier tour de la CAN-2021 au Cameroun et une élimination de la Coupe du Monde-2022, Djamel Belmadi n’est plus irréprochable. En effet, certains consultants et spécialistes n’hésitent pas à le critiquer.

Mais le driver des Verts n’a jamais cédé aux critiques. Bien au contraire, il poursuit ses fonctions le plus normalement du monde. Après une année 2023 sans défaite, Belmadi est déterminé de mener la sélection nationale à faire une bonne CAN en Côte d’Ivoire et une qualification pour la Coupe du Monde-2026. L’entraineur français, Alain Giresse, a beaucoup apprécié la forte personnalité du sélectionneur national.

« Ce que j’ai apprécié chez Belmadi, c’est qu’il n’a pas cédé face aux critiques. Bien au contraire, il a travaillé pour remettre l’équipe d’Algérie sur les bons rails. À mon avis, il a réussi à le faire. Et pour preuve, il a réalisé de très bons résultats cette année, en espérant maintenant le même rythme pour atteindre les objectifs qui lui ont été assignés ». Dira-t-il, dans une interview accordée au média arabophone « Al-Araby ».

Belmadi a de la chance, selon Giresse

En parlant de l’équipe d’Algérie, l’ancien sélectionneur du Mali affirme que Djamel Belmadi a de la chance d’avoir un bon groupe, mixé entre les expérimentés et les jeunes talents.

« Belmadi a de la chance d’avoir cette génération dirigée par Riyad Mahrez, Islam Slimani et Sofiane Feghouli. Un grand travail attend ces anciens expérimentés pour encadrer les jeunes récemment intégrés, entre autres Farès Chaïbi, Badredine Bouanani ou encore Rayan Ait-Nouri, pour ne citer que ceux-là. Je pense que les Verts ont des joueurs capables de faire une contribution significative pendant de nombreuses années ». A indiqué le technicien français de 71 ans.