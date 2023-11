Equipe d’Algérie : Aissa Mandi, un autre cas qui embarrasse Belmadi

Aissa Mandi sera indisponible pour quelques semaines. Du coup, il ne sera pas compétitif avant la CAN-2023. Un autre cas qui embarrasse Belmadi avant le grand rendez-vous africain.

Aligné parmi le onze de départ face à la Somalie, Aissa Mandi a été reconduit face au Mozambique. Associé à Ramy Bensebaini pour constituer la charnière centrale, il n’a pas pu aller jusqu’au terme du match et a quitté le terrain quelques minutes seulement après le coup d’envoi. La raison ? C’est tout simplement une blessure au niveau de la cheville, cédant ainsi sa place à son coéquipier Mohamed-Amine Tougaï.

Comme prévu, le défenseur des Verts a passé les examens médicaux afin de connaitre la nature de sa blessure mais aussi pour qu’il soit fixé sur la durée de son indisponibilité. Il s’est avéré qu’il est victime d’une entorse à la cheville. Une blessure qui va l’éloigner des terrains pour une durée de pas moins de quatre semaines.

Un autre coup dur pour Belmadi

Un véritable coup dur pour le joueur car sa blessure est tombée au mauvais moment, faut-il le dire, d’autant plus que la CAN-2023 approche à un grand pas. C’est aussi une mauvaise nouvelle pour Djamel Belmadi.

Et pour cause, le joueur ne sera pas compétitif avant la CAN-2023 en Côte d’Ivoire. En effet, il va rater pas moins de 8 matchs du Sous-Marin Jaune, dont 3 de Ligue Europa, 5 de championnat et un de Coupe du Roi.

Un autre cas qui embarrasse le sélectionneur national car c’est le troisième cadre de la sélection nationale qui va rejoindre le stage de préparation d’avant la CAN en étant en manque de compétition après Youcef Atal et Islam Slimani. Alors que le premier ne rejouera pas avant 2024 en raison de la sanction sportive qu’il a écopée en France, le deuxième sera en trêve à partir du 4 décembre après la fin du championnat brésilien.

Une chose est sûre, Aissa Mandi sera bien pris en charge par le staff médical de son club. Ce dernier fera en sorte de le récupérer plus tôt que prévu.