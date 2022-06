Equipe d’Algérie : Abeid revient sur la désillusion du 29 mars

Mehdi Abeid revient sur l’élimination de la sélection nationale pour la prochaine coupe du monde 2022. Il affirme que cet échec n’est pas dû à l’excès de confiance. Il ajoute que les joueurs devront oublier la désillusion du 29 mars dernier et se projeter sur les prochaines échéances.

Dans une interview accordée pour le quotidien émirati «Al-Bayan», Mehdi Abeid revient sur la désillusion du 29 mars dernier. Comme tous ses coéquipiers en sélection, il avait dû mal à digérer cet échec. «Nous avons traversé des périodes difficiles lors des derniers mois avec des sentiments à l’opposé les uns des autres et beaucoup de frustration lors des barrages. Ce que nous avons vu dans ce match est triste. J’espère que nous aurons un meilleur football africain à l’avenir. Je ne recherche pas le buzz», dira-t-il d’emblée, critiquant ainsi l’arbitrage vicieux de Gassama d’une manière indirecte.

Poursuivant sa déclaration, il ajoute : «J’ai été bouleversé par les critiques sévères adressés à l’équipe, bien que je ne fût pas avec eux sur le terrain. J’ai partagé avec eux un sentiment de tristesse. J’ai parlé à certains de mes amis de l’équipe nationale et leur ai demandé de relever la tête». Il affirme que ledit échec face au Cameroun n’est pas dû à «un excès de confiance ou d’arrogance vis-à-vis de l’équipe camerounaise. Les joueurs ne pensent pas de cette façon, et c’est pour cela que nous avons réussi à dominer l’Afrique pendant 3 ou 4 ans. Quand l’équipe traverse une période difficile, il faut la soutenir et l’aider à surmonter cela ».

«Place aux prochaines échéances»

Mehdi Abeid affirme également que lui et ses partenaires en sélection devront mettre ledit échec aux oubliettes. Ils devront se projeter sur les prochaines échéances.

«Ce qu’il y a de beau avec le football, c’est qu’il vous donne de nouvelles occasions de réussir. Nous devons nous souvenir des choses merveilleuses que nous avons accomplies par le passé afin de continuer. L’échec fait partie du jeu et ne peut en aucun cas anéantir notre détermination».

Rappelons que le milieu de terrain du club émirati Al-Nas Dubaï n’a pas été retenu pour les deux matchs des éliminatoires pour la CAN-2023 face à l’Ouganda et à la Tanzanie. Mais il reste toujours à la disposition de Djamel Belmadi. Il répondra présent si le sélectionneur national lui fait appel.