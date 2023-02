Equipe d’Algérie : à un mois du stage, Belmadi dans l’embarras

Le sélectionneur national Djamel Belmadi devrait faire face aux absences lors du prochain stage des Verts. Plusieurs cadres devraient manquer la double-confrontation face au Niger pour différentes blessures.

Le prochain stage de la sélection nationale est prévu dans un mois. La bande à Djamel Belmadi disputera à l’occasion la double-confrontation face au Niger, dans le cadre des éliminatoires pour la CAN-2023 en Côte d’Ivoire.

Mais le regroupement du mois de mars devrait être marqué par quelques absences. En effet, certains cadres devraient déclarer forfait pour différentes blessures. Il s’agit de Youcef Atal, Hocine Benayada, Ramiz Zerrouki, Adam Ounas et Youcef Belaïli. Quant à Ahmed Touba, qui évolue en championnat turc, on ne sait pas s’il sera compétitif avant le prochain stage ou non, étant donné que la « Süper Lig » est suspendue.

Atal et Ounas pas encore fixé sur leur retour

La malédiction des blessures ne lâche pas Youcef Atal. En effet, il a contracté une nouvelle blessure au début du mois en cours. Mais jusqu’au moment où nous mettons sous presse, il n’est pas encore fixé sur son retour aux entrainements collectifs.

Idem pour Adam Ounas qui s’est blessé le mois de janvier dernier. L’attaquant ailier a, certes, révélé qu’il sera de retour dans deux mois juste après avoir contracté sa blessure, soit à partir du mois de mars. Mais reste à savoir s’il sera compétitif avant le prochain regroupement des Verts.

Ainsi, les deux joueurs sont incertains pour le stage du mois de mars. Si leur forfait se confirme, cela ne ferait absolument pas les affaires de Belmadi. Et ce, vu leur très grand poids au sein de la sélection nationale.

Benayada et Zerrouki forfaits ?

Les deux autres joueurs qui risquent de rater la double-confrontation face au Niger, c’est Hocine Benayada et Ramiz Zerrouki. La blessure du premier suscite de l’inquiétude et devrait être indisponible pour quequelques semaines, rapportent des médias marocains. Quant au second, il a un problème à la hanche.

Le milieu de terrain de Twente serait certainement déçu de rater le prochain stage. Lui qui a souvent déclaré qu’il est toujours motivé de venir en sélection nationale doit prendre en compte sa santé d’abord. Une blessure à la hanche ne peut se guérir du jour au lendemain, assure une source médicale.

Deux probables absences qui ne feraient pas les affaires de Djamel Belmadi.

De quoi souffre exactement Belaïli ?

Quant à Youcef Belaïli, qu’on dit blessé aux adducteurs, son club l’AC Ajaccio n’a rien dit concernant l’évolution de son état de santé ou la date de son retour à la compétition. Pour sa présence au prochain stage, on pense que Belaïli est en contact avec le staff technique. Mais on ignore si les nouvelles sont rassurantes ou non.

Il faut dire que son absence s’est répercutée négativement sur la formation ajaccienne. Cette dernière enchaine les contre-performances depuis que l’ailier gauche des Verts est indisponible.

Touba sera-t-il compétitif ?

Le championnat turc est actuellement suspendu après le séisme qui a frappé le pays il y a quelques semaines. La reprise est prévue pour le 3 mars prochain.

Dans le cas où la « Süper Lig » reprendra ses droits dans la date prévue, Ahmed Touba, le seul joueur algérien évoluant en Tuquie qui fait parti des plans de Belmadi, devrait disputer deux matchs. Et ce, s’il sera utilisé par son entraineur de Basaksehir. On se demande donc s’il sera compétitif avant le stage du mois de mars et si le sélectionneur national pourra miser sur lui pour la double-confrontation face au Niger. On en saura dans les prochaines semaines…