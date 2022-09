Le sélectionneur national A’, Madjid Bougherra, parle du déroulement du stage. Il évoque le prochain match amical face au Soudan.

Profitant de la trêve internationale, Madjid Bougherra a programmé un stage qui rentre dans le cadre de la préparation en prévision du prochain CHAN. Un stage ponctué par deux matchs amicaux, face au Nigéria et Soudan.

Le sélectionneur national A’ se dit satisfait du déroulement du stage. Il revient sur le match amical disputé face à la sélection A du Nigéria qui s’est soldé sur un score de parité de deux buts partout.

« La première partie du stage s’est déroulé dans de très bonnes conditions. On a eu droit à un bon accueil à Constantine, où on a eu l’occasion de jouer un match amical sur une pelouse gazonnée. Je suis satisfait du comportement des joueurs qui ont montré une grande détermination pour gagner leurs places pour le CHAN…On a disputé un match amical face au Nigéria. Ce fut un très bon test pour nous face à une nation qui n’est pas à présenter et qui renferme des joueurs qui évoluent en Europe. Mes joueurs ont bien réagi, je suis amplement satisfait ». A-t-il déclaré aux médias à l’arrivée de la sélection des locaux à Oran pour poursuivre son stage.

Poursuivant sa déclaration, il évoque le second match amical face au Soudan. Ce dernier aura lieu le 29 septembre au stade Miloud Hadefi. « Ce sera un autre bon test pour nous, mais cette fois ci face à une nation composée de joueurs locales. On va tirer de riches enseignements de cette joute amicale ».

Bougherra évoque le CHAN-2023

Par ailleurs, le sélectionneur national A’ évoque le prochain CHAN qui aura lieu en Algérie entre le mois de janvier et février 2023. Il attend avec impatience le tirage au sort.

« Franchement, j’attends avec impatience le tirage au sort du CHAN-2023 qui aura lieu samedi prochain. J’ai hâte de connaitre l’identité des adversaires qu’on va affronter. Mais une chose est sûre, tous nos matchs s’annoncent difficile car toutes les équipes partent avec des chances égales ». A-t-il indiqué.

Et d’ajouter : « J’espère que les joueurs sur lesquels je vais compter lors du CHAN ne vont pas quitter le championnat national pour l’étranger. Je veux disposer de tous mes atouts pour espérer décrocher le titre africain dans notre pays ».