Equipe d’Algérie A’ : Bougherra plane le suspense sur son avenir

La sélection nationale A’ a perdu la finale du CHAN-2022 face au Sénégal. Les Algériens s’interrogent sur l’avenir du sélectionneur national Madjid Bougherra. Mais ce dernier plane le suspense.

Malgré un bon parcours lors du CAN-2022, la sélection nationale A’ n’a pas triomphé au terme du tournoi. En effet, elle a perdu la finale face au Sénégal hier soir au stade Nelson Mandela. Les deux protagonistes se sont allés jusqu’à la séance des tirs au but, mais la chance a sourit aux Sénégalais (4-5).

A l’issu de la finale, le sélectionneur national Madjid Bougherra était affecté par cet échec. Mais il tient à remercier les joueurs qui n’ont ménagé aucun effort pour remporter le tournoi. Hélas, la chance leur a tourné le dos.

« Notre parcours est positif. Les joueurs était extraordinaire, je les remercie infiniment. La chance a sourit aux Sénégalais lors de la séance des tirs au but. Maintenant, il faut passer à l’avenir ». A-t-il déclaré aux médias.

Maintenant que le CHAN-2022 est terminé, les supporters algériens s’interrogent sur l’avenir de Bougherra à la tête de la sélection des locaux. Mais le coach plane le suspense. « On va se reposer après 35 jours qu’on est ensemble. On va refaire l’analyse avec les membres de mon staff ce qui était bien pendant le CHAN et les choses à améliorer. Mon avenir n’est pas d’actualité pour le moment. Je vais me reposer après on verra ce que le destin nous réserve ». A-t-il révélé.

« Parcours positif », lance Zefizef

Le président de la fédération algérienne de football, Djahid Zefizef, se dit satisfait du parcours de la sélection nationale A’ lors du CHAN-2022. « La sélection nationale a réalisé un bon parcours lors du CHAN. On est satisfait car l’objectif est atteint. Certes, c’est décevant de passer à côté de la consécration, mais la chance a sourit aux Sénégalais lors de la séance des tirs au but ». A-t-il déclaré aux médias algériens à l’issu de la finale.

Le président de la première instance du football national se dit également satisfait de l’organisation de l’évènement continentale. « On est amplement satisfait de l’organisation du CHAN. Selon tous les présents, le tournoi s’est déroulé dans les meilleures conditions. Je pense que l’Algérie a gagné des points pour sa candidature pour accueillir la CAN-2025 ». Dira-t-il.