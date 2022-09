Equipe d’Algérie A’ : Bougherra évoque le CHAN-2023

Profitant de la trêve internationale, le sélectionneur national A’ Madjid Bougherra a programmé un stage de préparation. Il a retenu 26 joueurs qui évoluent dans les différents clubs du championnat local pour prendre part à ce regroupement qui est ponctué par deux matchs amicaux, respectivement face au Nigéria et au Soudan, le 23 et le 29 septembre prochains.

Dans une interview accordé pour le site officiel de la FAF, Bougherra défend ses choix. « On a suivit les joueurs depuis le début de leur préparation. Si j’ai tardé à dévoiler ma liste, c’est parce que j’étais inquiet par rapport à l’état du niveau de certains joueurs. Je leur ai dis, d’ailleurs, en toute franchise qu’ils doivent travailler davantage si on veut faire un grand CHAN. On doit être prêts à 100% pour ce rendez-vous et cela passe, bien évidemment, par une bonne préparation ».

« En attaque, on n’a pas trop de solutions et c’est la raison pour laquelle j’ai retenu des joueurs comme Mahious et Nezla. Ils sont intéressants et ont un énorme potentiel à exploiter. Il y a aussi Aribi qui commence à retrouver son efficacité et son meilleur niveau ». A-t-il ajouté.

Bougherra veut des joueurs costauds pour le CHAN

C’est l’Algérie qui va accueillir le prochain CHAN en mois de janvier 2023. Le sélectionneur national A’ évoque cet important rendez-vous qui approche à un grand pas.

« Certes, je suis resté sur Alger car il y a pratiquement trois à quatre matchs de championnat chaque week-end dans la capitale. On n’est pas ici pour faire du tourisme, mais plutôt essayer de voir le maximum des joueurs. On va faire le tour du pays lors des prochains mois avant d’établir la liste définitive des joueurs retenus pour le CHAN…Pour cet important rendez-vous, je veux des joueurs très bons physiquement. On affrontera des sélections africaines qui ont des joueurs costauds et je pense que la qualité ne suffirait pas. On devra être aussi présents physiquement. Il faut aussi avoir du mental et du caractère ». A-t- il indiqué.

Bougherra lance un message fort à tous les joueurs qui figurent sur sa liste élargie. « Les places vont être chères. Il y a des doublures dans chaque poste. Chaque joueur doit redoubler d’efforts pour jouer régulièrement avec son équipe car je ne vais retenir que les joueurs compétitifs pour le prochain CHAN ».

Enfin, l’ancien défenseur de la sélection national révèle qu’il est « en contacts permanents avec Belmadi. Je lui donne mon rapport à propos des joueurs que je supervise dans chaque match ».