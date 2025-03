Equipe d’Algérie A’ : Bougherra dévoile sa liste pour le stage de mars

Le sélectionneur national A’, Madjid Bougherra, a dévoilé sa liste pour le stage du mois de mars. Il a retenu un groupe de 28 joueurs, qui évoluent dans de différents clubs du championnat national.

Le mois de décembre dernier, Madjid Bougherra a acté son retour à la tête de la sélection nationale A’. Après avoir supervisé plusieurs matchs du championnat national, les choses sérieuses vont commencer à partir du mois de mars, à l’occasion du premier stage de préparation, qui se déroulera à Annaba, du 17 au 24 mars.

Le driver de la sélection des locaux a dévoilé sa liste cet après-midi. En effet, il a retenu un groupe de 28 joueurs, qui évoluent dans de différents clubs du championnat national.

Il faut savoir que c’est un groupe pratiquement remanié par rapport à celui de 2023. Seuls Oussama Benbot, Chouaib Keddad, Abderraouf Benguit, Adel Boulbina, Sofiane Bayazid et Abderrahmane Meziane ont été reconduits. En revanche, on note la grande absence d’Aymen Mahious, qui affiche une grande forme avec le CRB et qui faisait partie des plans de Bougherra, il y a deux ans. Apparemment, ce serait à cause de sa situation contractuelle au Chabab, avec lequel il évolue sous forme de prêt du club suisse Yverdon Sport.

D’autres joueurs sont considérés comme des nouveautés. On cite notamment Imad Azzi et Mehdi Merghem (USMA) et Réda Helaïmia (MCA), ou encore Brahim Dib (CSC) et Lahlou Akhrib (JSK).

Rappelons que Madjid Bougherra aura pour mission de préparer la sélection nationale en prévision de la deuxième édition de la Coupe Arabe FIFA et de la diriger lors de ce tournoi, qui se déroulera la fin de l’année en cours au Qatar.

Doukha va intégrer le staff technique de l’EN A’

Madjid Bougherra est assisté de Djamel Mesbah à la tête de la sélection nationale A’. Il manque un entraineur des gardiens de but. C’est finalement Azzedine Doukha qui va l’occuper.

En effet, l’ancien gardien de but international a trouvé un accord avec la Fédération algérienne de football. Si tout se déroule comme prévu, il va intégrer le staff technique de l’EN des locaux à partir de l’entame du stage du mois de mars.

Ancien gardien de but de plusieurs équipes du championnat et saoudiens, Doukha a fait une carrière d’entraineur après avoir raccroché. Diplômé, il semble avoir le profil pour accomplir convenablement sa tâche dans sa nouvelle mission. À noter qu’il va succéder à Mohamed Benhamou, qui n’a finalement pas accompagné Bougherra.