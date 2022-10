Équipe d’Algérie A’ : Bougherra dévoile le programme de novembre

Alors que la sélection première d’Algérie a officialisé son prochain rendez-vous en amical qui sera contre la sélection suédoise, la sélection nationale composée de joueurs locaux attend d’être fixée sur son 3e adversaire avant le rendez-vous continental du début d’année de 2023, le Championnat d’Afrique des Nations, CHAN 2023.

Ainsi, dans une déclaration à la chaîne YouTube de la fédération algérienne de football, FAF, le sélectionneur local, Madjid Bougherra, est revenu sur les préparatifs de son équipe, « nous espérons disputer le plus de matchs avant le début di CHAN. Nous allons affriolant l’équipe du Niger et celle du Mali, mais notre souhait est d’avoir d’autres matchs face à des équipes premières du continent africain. » dit-il d’emblée.

Après le stage du mois de septembre dernier qui s’est soldé sur des résultats encourageants pour la sélection A prime, le sélectionneur algérien, Madjid Bougherra, continue de peaufiner son équipe afin d’être au rendez-vous pour le CHAN.



À cet effet, Bougherra a livré le programme de l’équipe d’Algérie A prime avant la fin de l’année, « nous irons aux Émirats pour affronter l’équipe première de la Syrie et l’équipe première du Koweït. Ce choix est motivé par la disponibilité de ces équipes de disputer des matchs amicaux, car elles préparent aussi la compétition de la coupe du Golfe. » explique-t-il avant d’ajouter, « ces deux matchs amicaux font nous permettre d’avoir une idée sur notre adversaire en CHAN, l’équipe de la Libye. » dit-il.

Alors que la conférence africaine de football, CAF, a sollicité la fédération algérienne de football de préserver les terrains sur lesquelles se dérouleront les matchs du CHAN, le sélectionneur de l’équipe A prime, Madjid Bougherra, garde espoir sur le lieu de la tenue du match en amical qu’il souhaite disputer, « nous souhaitons affronter une équipe africaine sur la pelouse du nouveau stade de Baraki. Nous espérons avoir une dérogation afin de nous permettre d’avoir plus de repères sur le terrain de Baraki avant le CHAN. » indique-t-il au micro de la chaine de la FAF.

Le groupe de la sélection A prime pour le stage de novembre

Le sélectionneur national de l’équipe d’Algérie A prime, Madjid Bougherra, a annoncé la liste des Verts locaux pour le second stage de l’exercice footballistique de 2022/2023, ainsi, la liste de la sélection algérienne A prime est composée de :

Gardiens de but : Saidi, Rahmani et Guendouz

Défenseurs : Louafi, Ghezala, Keddad, Belaid, Belkhiter, Redouani et Dehiri

Milieux de terrain : Draoui, Mrezigue, Bakir, Kendouci et Djahnit

Attaquants : Aribi, Mahious, Lahmeri, Tahar, Debbih et Meziane

À noter que les deux rencontres face au Mali et au Niger se tiendront à Tabarka en Tunisie. Le premier match de la sélection A prime sera face au Niger, le 29 octobre prochain, et le second match, face à la sélection malienne, se jouera le 02 novembre.