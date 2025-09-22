Equipe d’Algérie A’ : 2 matchs amicaux face à la Palestine en octobre

L’équipe d’Algérie A’ va affronter la sélection palestinienne en amicale à deux reprises le mois d’octobre prochain. Les deux matchs sont prévus, respectivement les 9 et 13 octobre prochains à Annaba.

La sélection nationale A’ a fait un Championnat d’Afrique des Nations (CHAN) loin des attentes. En effet, elle a été éliminée en quart de finale de la compétition face au Soudan. Ce fut un grand échec vu les grands moyens mis à sa disposition par la Fédération Algérienne de Football (FAF).

Préparation pour la Coupe Arabe FIFA 2025

Après la désillusion lors du tournoi continental, la sélection des locaux met désormais le cap sur la Coupe Arabe FIFA 2025. La deuxième édition de cette compétition aura lieu au mois de novembre prochain au Qatar.

La préparation pour la Coupe Arabe va débuter à partir de la prochaine trêve internationale en octobre. Un stage bloqué est au programme à Annaba du 6 au 13 octobre prochain. Il sera ponctué par deux matchs amicaux, qui opposeront les Verts à la sélection nationale de la Palestine.

Dates et lieu des matchs amicaux

En effet, le premier match se jouera le 9 octobre (20h30), tandis que le second est prévu quatre jours après, le 13 octobre (18h). Les deux matchs auront lieu au stade 19 mai 1956 d’Annaba.

Ce sera l’occasion pour le sélectionneur national Madjid Bougherra de faire une revue d’effectif, mais surtout de faire en sorte de combler le maximum des lacunes constatées lors des matchs du CHAN. Le driver de la sélection des locaux devra dévoiler sa liste dans les jours à venir. Apparemment, il devrait reconduire les mêmes joueurs.

L’Algérie en Coupe Arabe 2025 : Groupe D et défense du titre

Le tirage au sort de la Coupe arabe de la FIFA 2025 s’est déroulé le 24 mai dernier à Doha, révélant la composition des groupes pour cette compétition majeure. L’Algérie, championne en titre, a été placée dans le groupe D aux côtés de l’Irak et des futurs vainqueurs des barrages Bahreïn-Djibouti et Liban-Soudan.

La compétition, qui se tiendra au Qatar du 1er au 18 décembre 2025, rassemblera 16 équipes réparties en quatre groupes. Neuf nations, dont l’Algérie, sont directement qualifiées grâce à leur classement FIFA. Les sept places restantes seront déterminées lors des matchs de barrage prévus les 25 et 26 novembre au Qatar.

Format et enjeux de la compétition

Le format de la compétition prévoit une phase de groupes suivie d’une phase à élimination directe pour les deux premiers de chaque groupe. L’enjeu est de taille avec une dotation financière dépassant les 36,5 millions de dollars, positionnant ce tournoi parmi les plus prestigieux du football international.

L’Algérie, qui avait remporté l’édition 2021 face à la Tunisie (2-0 après prolongations), tentera de conserver son titre dans cette compétition devenue incontournable du football arabe.

