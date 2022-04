Équipe d’Algérie : 4 joueurs pourraient prendre leurs retraites

L’heure du changement sonne dans les rangs de l’équipe d’Algérie. De nombreux joueurs qui ont fait rêver les supporters algériens par leurs performances durant des années, vont décrocher les crampons très prochainement. La fin de l’une des générations les plus prolifiques du football algérien ne s’est pas couronnée par une qualification tant voulue à la coupe du monde 2022.

Un sentiment de défaite qui va pousser beaucoup d’acteurs à se retirer de la scène du football international. Ces retraits étaient attendus indépendamment du résultat de la double confrontation face à l’équipe du Cameroun. Mais, la mésaventure de Blida précipitera certainement le départ de certains cadres au sein du vestiaire dirigé par Belmadi.

Pilier de la sélection algérienne malgré les multiples entraîneurs qui se sont succédé sur le banc des verts, Raïs M’bolhi devrait passer le flambeau et laisser les cages de l’équipe d’Algérie à un homme qui tarde à se distinguer. Indéboulonnable depuis la lointaine époque de « Cheikh Rabah Saadane », le portier algérien a survécu à toutes les épreuves que l’équipe d’Algérie a vécues.

M’bolhi s’est mis une solide place dans le haut du classement des joueurs algériens les plus capés de l’histoire. Avec 89 matchs avec l’équipe première et 5 d’autres rencontres disputées avec les A’, M’bolhi se pointe à la première place des joueurs qui ont porté le plus le maillot algérien si on se révère qu’aux matchs comptabilisés par la FIFA. Le niveau du gardien d’El Ettifaq n’est pas forcément remis en question ces temps-ci, mais une relève est obligatoire puisque l’équipe d’Algérie va devoir déjà penser à sécuriser ce post dans le moyen terme. M’bolhi aurait été la ligne imperméable des verts pondant 12 ans. Un chiffre qui sera difficile à égaler, et d’autant plus difficile à battre tout en atteignant le niveau qu’afficher Rais.

Un autre taulier du milieu de terrain algérien serait sur le point de prendre sa retraite internationale, Adlène Guedioura. Après une convocation qui a fait jaser lors de la dernière fenêtre FIFA, le joueur de Burton Albion ne fera sûrement pas partie des plans de la reconstruction envisagée pour l’équipe d’Algérie.

Guedioura aurait passé sa meilleure période sous l’écusson de la sélection lors de la CAN 2019. Une compétition dans laquelle il fût au four et au moulin en affichant une performance digne d’un guerrier. Mais, ce registre fait défaut actuellement à l’international algérien. Malgré son implication physique dans le jeu, Guedioura semble dépasser dans la hiérarchie des verts par la fougue et l’explosivité de la jeunesse, à l’image d’Ismail Bennacer et Ramiz Zerrouki.

La liste sera longue

Parmi les joueurs algériens qui n’auront pas beaucoup de chance de disputer davantage de matchs avec l’équipe d’Algérie, Yacine Brahimi se pointe dans une place de favori. L’ancien joueur du FC Porto a perdu progressivement sa place dans le 11 du départ de la sélection algérienne au profit de Youcef Belaïli. Le joueur du club d’Al-Rayyan ne figurerait pas dans les prochaines listes du sélectionneur algérien (des surprises ne sont pas à exclure).

Brahimi touche à ses 32 ans, son talent reste intact, mais ses performances sont de plus en plus remises en question par le public algérien. Sa participation triomphale à la coupe Arabe 2021 restera son principal fait d’armes malgré sa présence lors de la coupe du monde 2014 et lors du sacre de 2019 en Égypte.

Ce sacre a été marqué par une célébration qui restera gravée dans les mémoires de supporters algériens. C’est le jour où Islam Slimani a refusé de céder le trophée de la coupe d’Afrique à ses coéquipiers de l’équipe d’Algérie. Une anecdote qui s’ajoute à tant d’autres pour retracer le parcours de celui qui s’est couronné buteur historique de l’équipe d’Algérie. Slimani a été l’atout principal de l’attaque des verts, pondant une longue période.

Sa retraite laissera cette ligne d’attaque orpheline de ses incursions et de son flair de renard de surface. Une carrière internationale marquée par des nombreux buts salvateurs qui ont déclenché la joie des Algériens. Slimani a réussi à inscrire son nom dans la légende du football algérien et africain comme le témoigne beaucoup de déclarations et de statistiques.

La génération de ces joueurs prendra fin dans les années à venir, l’instance footballistique algérienne devra entamer un chantier afin de remettre l’équipe d’Algérie dans la place qui repend aux exigences du public qui a soif de la victoire.