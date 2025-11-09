Equipe d’Algérie : 1er forfait de taille chez les Verts, coup dur pour Petkovic

Déjà un premier forfait au sein de l’équipe d’Algérie avant même l’entame du stage du mois de novembre. Ramy Bensebaini, puisque c’est de lui qu’il s’agit, n’est pas concerné par le stage de Djeddah. Un coup dur pour Vladimir Petkovic.

C’est une mauvaise nouvelle pour la sélection nationale. Ramy Bensebaini ne participera pas au stage du mois de novembre. Victime de douleurs lombaires persistantes, le défenseur du Borussia Dortmund a été contraint de déclarer forfait pour les deux rencontres amicales prévues face au Zimbabwe, le 13 novembre, et à l’Arabie Saoudite, le 18 novembre à Djeddah, a annoncé la Fédération algérienne de football sur son site officiel cet après-midi.

Après concertation entre le staff médical des Verts, le sélectionneur national Vladimir Petkovic et les responsables du club allemand, la décision a été prise de ménager le défenseur afin d’éviter toute aggravation de sa blessure, précise la FAF. L’objectif est de lui permettre de récupérer totalement et de retrouver la compétition dans les meilleures conditions, lui qui reste une pièce maitresse du dispositif défensif des Fennecs.

Ce forfait constitue un véritable coup dur pour Petkovic, qui comptait sur la présence de tous ses cadres durant ce rassemblement pour peaufiner les automatismes avant la CAN 2025 au Maroc. Le technicien bosniaque, qui cherche encore à stabiliser sa ligne arrière, devra composer sans l’un de ses éléments les plus expérimentés et les plus réguliers. Depuis son arrivée à Dortmund, Bensebaini s’est imposé comme un joueur de haut niveau, alliant rigueur défensive et apport offensif.

Petkovic ne devrait rappeler aucun autre défenseur à la rescousse

Jusqu’au moment où nous mettons sous presse, la FAF n’a annoncé aucun remplaçant pour pallier cette absence. Petkovic devrait donc se contenter du groupe déjà convoqué, qui compte cinq défenseurs centraux capables de couvrir les besoins sur le plan défensif. Néanmoins, la polyvalence de Bensebaini, capable d’évoluer aussi bien dans l’axe que sur le couloir gauche, manquera sûrement à la sélection.

La capacité de Bensebaini à jouer à différents postes sur le terrain le rendait particulièrement précieux pour Petkovic. Son absence obligera l’entraîneur à revoir ses plans et à trouver des solutions alternatives pour assurer la solidité défensive de l’équipe.

Ce contretemps vient rappeler l’importance de la gestion physique des cadres à l’approche des grandes compétitions. Petkovic, conscient des nombreux défis qui attendent les Verts dans les mois à venir, préfère miser sur la prudence. En attendant le retour en forme de son défenseur, le sélectionneur national devra trouver les bons ajustements pour maintenir la solidité de sa défense et poursuivre sa préparation dans la sérénité.

