Equipe d’Algérie : 1er forfait chez les Verts, un joueur local appelé à la rescousse

Mohamed-Amine Tougaï sera contraint de faire l’impasse sur le stage du mois d’octobre. Vladimir Petkovic a appelé Zinedine Belaid, le défenseur de la JS Kabylie.

C’est aujourd’hui que le stage de la sélection nationale a commencé. Les joueurs convoqués par Vladimir Petkovic ont rejoint le centre technique national de Sidi Moussa.

Premier jour du rassemblement et déjà un premier forfait. Il s’agit, en effet, de Mohamed-Amine Tougaï. Ce dernier, ne sera pas concerné par les deux matchs face à la Somalie (le 9 octobre à Oran) et à l’Ouganda (le 14 octobre à Tizi-Ouzou), dans le cadre des deux dernières journées des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

Le défenseur international s’est blessé avec son équipe l’Espérance de Tunis lors du dernier match en championnat tunisien. Le staff médical de l’équipe d’Algérie a coordonné avec son homologue de l’EST et il s’est avéré que le joueur n’est pas en mesure pour prendre part aux deux prochains importants rendez-vous des Verts.

Belaid appelé à la rescousse

Il faut dire que l’absence de Mohamed-Amine Tougaï vient de chambouler les plans de Vladimir Petkovic. La raison est simple, il s’agit d’un défenseur sur lequel il mise beaucoup pour composer l’arrière-garde de la sélection nationale.

Pour pallier cette défection, on s’attendait à la convocation d’Ahmed Touba. Finalement, le driver des Verts a appelé un défenseur local à la rescousse. Il s’agit de Zinedine Belaid, pensionnaire de la JS Kabylie. Ce dernier, a rejoint cet après-midi le CTN de Sidi Moussa.

« En prévision des deux matchs face à la Somalie et à l’Ouganda, le sélectionneur national Vladimir Petkovic a convoqué le défenseur Zinedine Belaid pour pallier l’absence de Mohamed-Amine Tougaï, dispensé du stage de l’équipe d’Algérie en raison d’une blessure contractée avec son équipe l’ES Tunis », a annoncé la Fédération algérienne de football en cette fin de journée.

Retour en sélection par la grande porte

Après une saison ratée en championnat belge avec Saint-Trond, l’enfant des Issers a bien rebondi avec la JSK. En effet, il enchaîne les bonnes performances avec son équipe depuis l’entame de l’actuel exercice.

Ainsi, il effectue son come-back en sélection par la plus grande porte, reste à savoir maintenant s’il aura la chance de jouer face à la Somalie et à l’Ouganda.

