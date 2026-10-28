Équipe d’Algérie : cinq nouveaux noms dans la liste élargie de Hemdani avant le Togo

La liste élargie de Brahim Hemdani pour le stage de novembre compte cinq nouveaux noms, dont quatre défenseurs. Avant la double confrontation face au Togo, le sélectionneur veut d’abord colmater une défense friable. Nouveaux visages, retours et casse-tête : notre analyse, en attendant la liste officielle.

Équipe d’Algérie : pourquoi le stage de novembre inquiète malgré la première place

L’Algérie mène le groupe I des éliminatoires de la CAN 2027, avec 4 points après deux journées. Les Verts ont battu la Zambie (3-1) à Tizi Ouzou, avant de concéder le nul au Burundi (2-2). Ils ont ensuite dominé le Niger (2-1) en match amical.

Le bilan comptable reste correct, mais le contenu a inquiété les observateurs comme le staff. Brahim Hemdani, nommé sélectionneur avec Antar Yahia comme adjoint, a vu sa défense encaisser quatre buts en trois matchs. Le nul face au Burundi, qui ne compte qu’une participation à la CAN, a particulièrement surpris.

La marge reste mince au classement. La Zambie et le Togo suivent à un point, avec 3 points chacun. Seuls les deux premiers du groupe se qualifieront. La CAN 2027 se jouera en juin et juillet au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie.

Algérie – Togo : dates, horaires et enjeux de la double confrontation

Les Verts reçoivent le Togo le samedi 14 novembre à 20 h, au stade Hocine-Aït-Ahmed de Tizi Ouzou. Ils se déplacent ensuite au stade de Kégué, à Lomé, le mardi 17 novembre à 17 h, heure locale. Le rassemblement devrait débuter le 9 novembre au Centre technique national de Sidi Moussa.

Pour les supporters en France, les horaires restent identiques à ceux de l’Algérie. Le match aller débute à 20 h, et le match retour à 18 h, heure de Paris comme d’Alger. Lomé vit en effet une heure derrière l’Algérie et la France à cette période de l’année.

L’Algérie garde un bon souvenir de ses derniers duels face aux Éperviers. En octobre 2024, sous Vladimir Petkovic, elle s’était imposée 5-1 à Annaba, puis 1-0 à Lomé. Ce second succès lui avait même assuré sa qualification pour la CAN 2025.

Le Togo a battu le Burundi (1-0) avant de s’incliner en Zambie (2-0). Une double victoire offrirait aux Verts une avance confortable à mi-parcours des éliminatoires. À l’inverse, un faux pas relancerait complètement le groupe.

A LIRE AUSSI : Algérie – Zambie (3-1) : Hemdani réussit ses débuts en éliminatoires de la CAN 2027

Liste élargie de Hemdani : cinq nouveaux noms, dont quatre défenseurs

La liste élargie du sélectionneur, encore officieuse, compte cinq nouveaux noms, dont quatre défenseurs. Hemdani s’attaque ainsi en priorité au chantier défensif, sa principale préoccupation après ses trois premiers matchs. Rafik Messali (Toulouse), Fahem Benaïssa-Yahia (Mantova), Abdelnour Soualhia (Telstar) et Riyane Akacem (CR Belouizdad) font leur apparition dans les plans de la sélection.

Abdelnour Soualhia, 25 ans, joue défenseur central à Telstar, en Eredivisie, et dispute tous les matchs de son club. Riyane Akacem évolue dans l’axe de la défense du CR Belouizdad. Le gardien du MB Rouissat, Djalal-Eddine Rahal, complète cette liste de nouveautés.

La présence de Rafik Messali risque toutefois de rester théorique. Le latéral droit toulousain, sorti blessé face à Troyes, souffre d’une déchirure de grade 3. Son indisponibilité, estimée à environ deux mois, le prive de la double confrontation face au Togo.

Le nom du latéral gauche de la JS Kabylie, Chouaib Boulkaboul, circule aussi. Ces noms restent toutefois provisoires jusqu’à l’annonce de la liste finale.

Latéral gauche : le casse-tête de Hemdani sans Aït-Nouri

Le couloir gauche, longtemps un point fort, devient un problème. Rayan Aït-Nouri a quitté le dernier stage après un différend avec le staff, en marge du match contre la Zambie. Il ne serait pas rappelé tant qu’il n’aura pas présenté d’excuses.

Jaouen Hadjam manque cruellement de rythme avec Brighton. Il n’a disputé qu’une centaine de minutes depuis la dernière trêve internationale. En octobre, Hemdani l’avait beaucoup utilisé, et le joueur avait nettement accusé le coup.

Ramy Bensebaïni, en forme avec le Borussia Dortmund, offre une solution de repli. Hemdani l’a déjà testé sur le flanc gauche face au Niger. Le staff voudrait toutefois retenir un latéral gauche supplémentaire, par précaution.

Fahem Benaïssa-Yahia tient la corde. Le joueur de Mantova, deuxième de Serie B, compte un but et une passe décisive en onze apparitions. Il peut évoluer en latéral ou en piston, un profil adapté à une défense à cinq que Hemdani pourrait privilégier. Autre piste, Anis Ouzenadji, de Troyes, souffre d’une blessure à la cheville.

A LIRE AUSSI : Tirage au sort des éliminatoires de la CAN 2027 : voici les adversaires de l’Algérie

Gardien de but : Luca Zidane en difficulté, Benbot et Yesli de retour

Le poste de gardien reste un chantier ouvert. Luca Zidane a perdu sa place de titulaire à Leganés avec l’arrivée du nouvel entraîneur, Luis Carrión. Le technicien espagnol a redonné sa confiance à Raúl Fernández, titulaire face à Majorque.

Hemdani conserverait des réserves sur les prestations de Zidane depuis le Mondial 2026. Le staff suivrait aussi Alexis Guendouz, à la JS Kabylie, et Alexandre Oukidja, à l’ES Sétif. Les deux gardiens connaissent déjà l’environnement de la sélection.

Deux gardiens du championnat local font leur retour dans la liste élargie. Oussama Benbot, de l’USM Alger, et Rayane Yesli, d’Olympique Akbou, retrouvent les plans du sélectionneur. Avec le nouveau venu Djalal-Eddine Rahal, la concurrence s’annonce particulièrement ouverte.

Retours attendus : Belghali, Bentaleb et Ghedjemis, mais pas Bounedjah

Plusieurs joueurs absents en octobre pourraient retrouver le groupe. Rafik Belghali a manqué le dernier stage, suspendu par la CAF comme Luca Zidane. Cette sanction faisait suite aux incidents du match face au Nigeria, lors de la dernière CAN.

D’autres retours sont évoqués. Nabil Bentaleb, Hicham Boudaoui, Yacine Titraoui et Nadhir Benbouali, absents en octobre pour diverses raisons, figurent parmi les pistes. Ces options offriraient au sélectionneur des solutions dans plusieurs secteurs du jeu.

En attaque, Farès Ghedjemis, de Frosinone, fait son retour dans la liste élargie après de belles prestations en club. Baghdad Bounedjah, pressenti pour revenir, n’y figure pas en revanche. Ce choix entretient le suspense sur la composition du secteur offensif.

Une partie du public réclame aussi le retour de Riyad Mahrez et d’Aïssa Mandi, qui ont mis fin à leur carrière internationale. Le staff chercherait à les convaincre, mais un retour paraît difficile à court terme. Hemdani cherche avant tout son onze type, pour valider au plus vite le billet pour la CAN 2027.

À LIRE AUSSI : Equipe d’Algérie : 2 nouveaux défenseurs dans la liste de Hemdani