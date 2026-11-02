Équipe d’Algérie : les contours de la liste de Hemdani se précisent

Le rendez-vous est fixé. Brahim Hemdani rendra publique ce jeudi la liste des joueurs retenus pour le rassemblement du mois de novembre, avant le double-confrontation face au Togo, comptant pour les troisième et quatrième journées des qualifications à la CAN 2027. L’annonce aura lieu lors d’une conférence de presse organisée dans la salle Mohamed Sellah, au stade Nelson Mandela de Baraki. Le regroupement, lui, débutera le lundi 9 novembre au Centre technique national de Sidi Moussa.

Algérie – Togo : double-confrontation décisive pour la CAN 2027

Les Verts recevront d’abord les Éperviers le samedi 14 novembre à 20h, au stade Hocine-Aït-Ahmed de Tizi Ouzou. Le match retour se jouera trois jours plus tard, le mardi 17 novembre à Lomé, avec un coup d’envoi programmé à 18h, heure algérienne.

Ces deux sorties pèseront lourd dans la course à la qualification. En tête du groupe I, la sélection nationale compte une avance très courte sur ses poursuivants, le Togo et la Zambie se tenant à un seul point. Avec deux billets seulement pour la phase finale organisée au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie, l’enjeu d’un six points est évident.

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Hemdani a déjà arrêté l’essentiel de sa liste

Selon le média El-Khabar, le staff technique a bouclé la quasi-totalité de ses choix. Il ne resterait plus qu’à finaliser quelques détails, notamment la composition du trio de gardiens de but, un poste où la hiérarchie reste floue depuis la prise de fonction du sélectionneur.

L’autre inconnue concerne l’état de santé de certains éléments. Rafik Belghali figure en première ligne de ces incertitudes. Le latéral du Torino devait réintégrer le groupe après avoir purgé la sanction héritée de la dernière CAN au Maroc. Sa blessure contractée avec son club italien rebat les cartes : le staff attend les résultats des examens et un diagnostic définitif avant de statuer.

Les gardiens de but, dernier casse-tête de la liste de l’équipe d’Algérie

Dans les buts, le cas de Luca Zidane divise. Lui aussi libéré de sa suspension, le portier manque toutefois de temps de jeu à Leganés, en Espagne. Ce déficit de compétition pourrait peser contre lui au moment des arbitrages finaux. Son absence ne serait pas une première : il avait déjà été écarté lors du premier groupe dévoilé en septembre par le sélectionneur.

À l’inverse, Oussama Benbot revient dans la course. Le gardien a laissé une bonne impression à Antar Yahia, l’adjoint ayant suivi en tribunes la rencontre entre l’USM Alger et le CS Constantine. Une présence qui confirme l’attention portée par l’encadrement aux joueurs du championnat national.

Bentaleb, Boudaoui et Titraoui annoncés parmi les retours

Plusieurs absents du précédent rassemblement devraient réapparaître. Les noms de Nabil Bentaleb, Yacine Titraoui, Hicham Boudaoui et Nadir Benbouali reviennent avec insistance. Le milieu de Lille avait manqué la fenêtre de septembre après une blessure contractée avec son club quelques jours avant le stage.

Des départs sont également attendus. Zineddine Belaïd et Moncef Bakrar feraient partie des joueurs écartés, dans le cadre des ajustements voulus par le staff avant cette échéance. Rien n’est définitif tant que le sélectionneur n’a pas pris la parole publiquement.

La défense reste le chantier prioritaire des Verts

Le secteur défensif concentre toujours l’essentiel des interrogations. Quatre buts encaissés en trois sorties, dont un nul embarrassant au Burundi, ont poussé l’encadrement à élargir sa prospection en Europe. Deux profils ont ainsi été ciblés, Abdenour Soualhia et Fahem Benaissa-Yahia figurant sur les tablettes du sélectionneur.

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L’objectif affiché est clair : relancer la concurrence à l’arrière et stabiliser une charnière qui n’a jamais réellement rassuré depuis l’arrivée du nouveau staff. La réponse viendra jeudi, à Baraki, quand les 25 ou 26 noms retenus seront enfin dévoilés.

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