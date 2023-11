Equalizer 3, The Creator et The Nun 2 au cinéma Garden City ces 9, 10 et 11 novembre

Le cinéma TMV Garden City vous réserve un week-end cinéphile sensationnel avec une programmation variée qui saura captiver les amateurs de tous genres. Découvrez ce qui vous attend dès jeudi.

Un festin cinématographique attend les spectateurs au cinéma Garden City ce week-end

À partir de 11h00, lancez-vous dans l’action avec « The Equalizer » suivi de « Mystère à Venise ». À 13h00, plongez dans l’univers mystérieux de « The Creator », suivi à 13h10 par les frissons de « L’Exorciste ». L’après-midi continue en beauté avec « The Expendables » à 15h30 et l’aventure animée « Les Trolls 3 » à 15h40.

À 17h45, préparez-vous à une double dose de suspense avec « The Nun 2 » et « Paw Patrol ». La soirée se poursuit avec le thriller »Saw X » à 19h50, suivi de « Killers of The Flower Moon » à 20h20, et une nouvelle session de frayeurs avec « The Nun 2 » à 22h20.

Un vendredi haut en couleurs

Le vendredi s’annonce tout aussi captivant, avec des films tels que « The Expendables » et « Les Trolls 3 » à 15h00, suivi de « Paw Patrol » à 16h50. À 17h15, plongez dans l’horreur avec « L’Exorciste », suivi de « The Nun 2 » à 18h50. À 19h35, « The Creator » vous transporte dans un autre monde, et à 21h10, découvrez le mystère de « Killers of The Flower Moon », suivi de « Saw X » à 22h20.

Le week-end s’achève en beauté

Samedi, la magie continue avec une matinée animée grâce à « Paw Patrol » et « L’Exorciste » à 11h00, suivi de « Mystère à Venise » à 13h00 et « The Creator » à 13h10. À 15h15, frissons garantis avec « Saw X », suivi de « Paw Patrol » à 15h45. À 17h45, « The Creator » fait son retour, suivi de « Saw X » à 17h50. La soirée atteint son apogée avec « The Nun 2 » à 20h20, « The Expendables » à 20h25, et une double dose d’horreur avec « The Nun 2 » à 22h40 et « L’Exorciste » à 22h45.

Préparez-vous pour un week-end cinématographique mémorable au cinéma Garden City, où l’évasion et l’émotion sont au rendez-vous !