EPTV : la diffusion de Achour Al Acher temporairement suspendue

L’EPTV a décidé de suspendre temporairement la diffusion de son feuilleton phare, Achour Al Acher, pendant ce mois de ramadan. Les raisons d’une telle décision sont liées au décès du comédien Blaha Benziane, qui jouait le rôle de Nouri, le valet du Roi dans cette série largement suivie par les spectateurs Algériens.

C’est sur sa page Facebook que l’EPTV a souligné que la diffusion du feuilleton Achour Al Acher sera suspendue temporairement suite au décès de l’acteur Blaha Benziane. « L’EPTV informe les spectateurs que la série Achour Al Acher 3 sera temporairement suspendue », peut-on lire sur le post publié aujourd’hui sur la page officielle de l’entreprise publique.

Une suspension temporaire

L’EPTV précise également que cette suspension prendra effet aujourd’hui même, le lundi 3 mai 2021, suite à la triste nouvelle du décès du comédien qui figure parmi les stars de ce feuilleton. La diffusion de Achour Al Acher 3, sera suspendue « à partir d’aujourd’hui lundi 3 mai 2021, suite à l’incident dramatique qui a impacté la famille artistique et tout le peuple Algérien après le décès de l’artiste Blaha Benziene… » comme cela est indiqué par le communiqué de l’ENTV.

Le comédien Blaha Benziene, qui a côtoyé, selon la ministre de l’Intérieur Malika Bendouda, l’illustre Abdelkader Alloula, est décédé hier soir après avoir été admis à l’hôpital militaire d’Oran. Le défunt soufrait apparemment d’une maladie cardiaque, et a subi, sans succès, trois interventions chirurgicales au niveau du cœur.

Une vague émouvante d’hommages et de témoignages a dévasté les réseaux sociaux pour témoigner de l’amour que les fans et les personnalités du milieu de la culture portaient au défunt. « L’Algérie n’arrête pas de pleurer la disparition de la joie et la bonne humeur », a d’éploré le journaliste Mohamed Koursi sur sa page Facebook.