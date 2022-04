Belaïli, époustouflant face au FC Metz

Youcef Belaïli a été l’auteur d’une prestation du premier ordre lors du match ayant opposé le Stade Brestois au FC Metz. Mieux, il a enfin réussi à débloquer son compteur but. Une bonne performance qui pourrait changer la donne concernant l’avenir de l’attaquant international à club Français.

Faisant l’objet de plusieurs critiques, Youcef Belaïli a été tout de même aligné parmi le onze de départ à l’occasion du match de cet après-midi ayant opposé le Stade Brestois au FC Metz. Aligné en son poste habituel d’ailier gauche, il a fourni une prestation époustoufflante. Rapide, dribbles réussis et des passes bien précis, l’attaquant international aura été derrière pratiquement toutes les occasions dangereuses de son équipe mais aussi un véritable poison dans la défense adverse.

Mieux encore, il a été le grand artisan de la victoire de son équipe, en étant l’auteur de l’unique but à la 27’, dans un match remporté par les Brestois par la plus petite des marges. Il a enfin pu débloquer son compteur buts, en espérant qu’il en appellera d’autres pour la suite de la saison.

Il est à noter que Belaïli a marqué le but dans les bois de son compatriote Alexandre Okidja. Ce dernier, n’a pas pu aller jusqu’au terme de la rencontre après avoir été expulsé.

Une prestation qui va changer la donne concernant son avenir ?

Certes, Youcef Belaïli n’a pas apporté le plus escompté depuis son arrivée au Stade Brestois lors du dernier mercato hivernal. Faute d’adaptation, ses prestations étaient complètement loin des attentes. Il n’a pas marqué des buts et cela a ouvert les portes aux spéculations quant à un éventuel départ du joueur une fois la saison en cours terminée.

Des clubs Qataris, entre autre Al-Gharafah, suivent de près la situation du joueur dans son club. Ils veulent profiter de la situation difficile qu’il vit à Brest pour établir les contacts avec lui et tenter dés maintenant de le convaincre de venir lors du prochain mercato estival.

Mais, visiblement, le natif d’Oran commence à retrouver son meilleur niveau de fur et à mesure. La prestation fournie cet après-midi face au FC Metz en est la preuve. Le but qu’il a inscrit ne pourra que lui donner plus de confiance en prévision de la suite du parcours en Ligue 1 Ubert Eats.

Une prestation du premier ordre qui pourrait bien changer la donne quant à l’avenir de l’ailier gauche de la sélection nationale. Mais une chose est sûre, il devra continuer à travailler et continuer à enchainer les bonnes performances pour espérer avoir droit à un nouveau contrat avec le Stade Brestois le mois de juin prochain.