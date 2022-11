France : époustouflant face à Strasbourg, Belaili dans l’équipe type

Youcef Belaïli reçoit sa première distinction personnelle avec l’AC Ajaccio. Il figure dans l’équipe type de la 14e journée de la Ligue 1 Uber Eats.

L’international algérien a fourni une prestation du premier ordre face au RC Strasbourg samedi dernier. Aligné parmi le onze de départ, il a réussi à marquer un doublé et délivrer une passe décisive à son coéquipier . Il aura été le grand artisan de la brillante victoire de l’AC Ajaccio qui s’est imposé sur le score de quatre buts à deux.

La bonne performance de l’Oranais a été récompensée. En effet, il figure dans l’équipe type de la 14e journée de la Ligue 1 Uber Eats. Un onze établi par le journal spécialisé « L’Equipe ». Quant à son entraineur Olivier Pantaloni, il a été choisi meilleur entraineur de la journée.

Amplement mérité pour le joueur qui a fortement contribué à la victoire de son équipe. Une bonne performance qu’on espère qu’elle en appellera d’autres lors des prochains rendez-vous. A noter qu’il s’agit de sa première distinction personnelle avec l’AC Ajaccio.

« Un doublé qui me libère »

A l’issu du match face au RC Strasbourg, Youcef Belaïli a livré ses impressions aux médias français. Il se dit content de son doublé mais aussi de la victoire.

« Je me suis libéré après avoir ouvrir mon compteur but. C’est une victoire qui va aussi nous permettre de retrouver une certaine confiance après avoir enchainé plusieurs faux pas ». Dira-t-il.

Poursuivant sa déclaration, il affirme que lui et ses coéquipiers feront de leur mieux pour sauver l’AC Ajaccio de la relégation. « On a bien joué, on la dédie pour nos supporters, j’espère qu’elle en appellera d’autres. On va faire de notre mieux pour réaliser les meilleurs résultats possibles pour la suite de la saison et atteindre ainsi notre principal objectif, celui de se maintenir en Ligue 1 ».