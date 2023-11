Epoustouflant face à l’AC Milan, Bensaibaini commente la qualification de Dortmund

Ramy Bensebaini a fourni une prestation du premier ordre hier soir face à l’AC Milan. Ayant contribué à la qualification de son équipe pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions Européenne,

Auteur d’une bonne performance face à son ancienne équipe Borussia Mönchengladbach en Bundesliga, Ramy Bensebaini a été reconduit hier soir face à l’AC Milan, en Ligue des Champions Européenne. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il a fourni une prestation du premier ordre.

En effet, il s’est distingué par plusieurs bonnes interventions, parfois décisives. On peut dire qu’il aura contribué à la victoire de son équipe, qui s’est imposée sur le score de trois buts à un, synonyme de la qualification pour les huitièmes de finale de la prestigieuse compétition européenne.

En enchainant une belle prestation, Bensebaini semble déterminé à retrouver son meilleur niveau. C’est la meilleure réponse aux médias allemands qui l’ont sévèrement critiqué dernièrement.

« Une qualification difficile dans le groupe de la mort »

Ramy Bensebaini a livré ses impressions à propos de la victoire décrochée face à l’AC Milan au micro de beIN Sports. « C’était une belle soirée avec une belle victoire. Un match compliqué face à une bonne formation milanaise, on voulait au moins repartir avec un point, on termine avec trois points, tant mieux pour nous ». Dira-t-il, d’emblée.

Le défenseur des Verts se dit aussi content de la qualification du Borussia Dortmund pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions Européenne. « J’aurais signé pour être qualifié avant le dernier match dans un groupe pareil, tout le monde aurait dit oui. On sait qu’on a une bonne équipe, un bon groupe, le plus important, c’est la qualification ».

Il affirme que la qualification fut difficile dans le groupe de la mort. « Le groupe de la mort ? Quand on a Newcastle, Paris et Milan dans le même groupe, tous les matchs sont durs, c’est le foot. On a réussi à rester premier. La première place ? C’est important, on va tout faire pour rester premier, ça va encore être un match difficile contre le PSG. C’est le foot, on va bien voir. »