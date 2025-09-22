« Épousez un chômeur et donnez-lui votre poste”, un imam choque avec sa “solution” contre le célibat

Ce qui devait être un simple échange sur un plateau d’émission s’est transformé en polémique nationale. Invité d’un programme diffusé en Algérie, un imam a avancé une idée qui a immédiatement fait réagir animateurs, téléspectateurs et internautes. Selon lui, pour lutter à la fois contre le chômage et contre le célibat féminin— terme employé pour désigner les femmes célibataires — il suffirait que les employées épousent des jeunes chômeurs, puis leur cèdent leurs postes.

C’est en citant un exemple, celui d’une employée qui aurait effectivement épousé un homme sans emploi et lui aurait transmis son travail, que l’imam a développé sa réflexion. « Ainsi, disait-il, on règle deux problèmes en même temps : le célibat féminin et le chômage masculin. » Présentée comme une « méthode pour éradiquer le célibat », sa proposition a d’abord provoqué quelques rires gênés sur le plateau. Mais dès que l’extrait a été partagé en ligne, il a déclenché une vague de critiques.

Quand la “solution” d’un imam pour lutter contre le célibat déclenche la polémique

Les réseaux sociaux se sont rapidement embrasés. De nombreux internautes ont jugé ces propos humiliants pour les femmes, réduites à des “passe-droits professionnels” plutôt qu’à des personnes libres de leur choix. « On parle de mariage ou d’un transfert de poste ? » s’est indigné un commentaire sur Facebook, relayé des milliers de fois. Sur TikTok et X (ex-Twitter), les extraits de l’émission se sont multipliés, accompagnés de parodies et de critiques acerbes.

Des spécialistes du droit et de la société ont également pris la parole. Des juristes ont rappelé qu’aucun poste, qu’il soit public ou privé, ne peut être “cédé” d’une personne à une autre, et que l’idée relevait plus du slogan que d’une proposition réaliste. De leur côté, des sociologues ont souligné la dimension stigmatisante du terme célibat, qui entretient la pression sociale pesant sur les femmes célibataires.

Algérie : un imam choque avec sa “solution” contre le célibat féminin

Face à la polémique, certains défenseurs de l’imam ont tenté de minimiser ses propos, estimant qu’il cherchait simplement à ouvrir le débat sur le célibat féminin et qu’il avait été mal compris. Mais le buzz était lancé : les images de l’émission ont circulé bien au-delà du plateau, déclenchant des discussions passionnées sur la place des femmes dans la société et sur la manière de traiter la question du mariage tardif en Algérie.

Au final, cette sortie télévisée, jugée maladroite et provocatrice, aura eu un impact inattendu : relancer un débat de fond sur la condition féminine, le poids des traditions et la précarité sociale. Mais elle restera surtout comme l’un de ces moments médiatiques où une “solution miracle” proposée à la légère a suffi à transformer un plateau en caisse de résonance nationale.