11 ans après son naufrage, l’épave du chalutier « El Salam » retirée du port de Mostaganem

L’entreprise portuaire de Mostaganem a procédé à l’enlèvement de l’épave du navire « El Salam », marquant ainsi le nettoyage complet du premier bassin portuaire en prévision d’une optimisation de l’exploitation des quais.

L’entreprise portuaire de Mostaganem a annoncé, ce mercredi, l’achèvement des opérations de retrait de l’épave du chalutier « El Salam » ainsi que le curage total du premier bassin portuaire, suite à l’extraction des deux derniers morceaux de l’embarcation, qui avait sombré au niveau du quai n°1 au début de l’année 2015.

Dans un communiqué officiel, la direction du port a confirmé la clôture définitive de ce dossier persistant, après de longues années d’attente, couronnant l’évacuation finale des ultimes structures de la coque du navire « El Salam AL 227 ».

Un chantier complexe d’enlèvement et de démantèlement sous-marin

Selon la même source, cette intervention d’envergure a nécessité la mobilisation de moyens humains et matériels considérables, permettant le découpage des débris et leur évacuation dans le strict respect des normes de sécurité et de protection de l’environnement.

L’opération de démantèlement de l’épave au sein de l’enceinte portuaire avait été lancée au mois de février dernier, s’inscrivant dans le droit fil de la stratégie de l’entreprise visant à assainir les infrastructures portuaires et à hisser les standards de sûreté et de sécurité maritimes.

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Pour rappel, les faits remontent au début de l’année 2015, lorsqu’une collision avait provoqué le chavirement et le naufrage du navire à proximité immédiate du quai n°1 du premier bassin.

Un acquis stratégique pour l’optimisation des infrastructures portuaires

Cette issue définitive fait suite à une série de concertations techniques menées de concert avec les commissions de sûreté et de sécurité, après l’échec des options de renflouement traditionnelles tentées en coordination avec divers ateliers spécialisés.

Les expertises techniques ayant mis en évidence l’impossibilité d’un renflouement classique, en raison de l’ensablement profond et complexe de la structure dans les fonds marins du quai, l’entreprise a dû se tourner vers le découpage et le démantèlement sous-marin comme solution radicale pour libérer l’infrastructure portuaire.

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Pour l’administration du port de Mostaganem, la résolution définitive de ce dossier, érigé au rang de priorité absolue, constitue un acquis stratégique majeur.

En plus de supprimer une entrave permanente à la navigation, cette opération lève l’un des principaux freins qui entravaient l’exploitation optimale des quais et la fluidité des manœuvres d’accostage dans le premier bassin.