Epargne Progress : la CNEP-Banque lance une nouvelle formule d’épargne pour les particuliers

Les épargnants algériens disposent depuis jeudi d’une option supplémentaire pour faire fructifier leurs économies. La CNEP-Banque a présenté « Epargne Progress », un produit réservé aux particuliers dont la particularité tient à un rendement qui augmente au fur et à mesure que le capital placé grossit, sans que le titulaire ne perde la main sur son argent.

L’établissement public, historiquement identifié à la collecte de l’épargne des ménages, cherche ainsi à retenir une clientèle courtisée de toutes parts. Le communiqué diffusé par la banque insiste sur un point : les sommes déposées demeurent mobilisables à tout moment, contrairement aux placements bloqués sur une durée déterminée.

Le mécanisme repose sur un barème par paliers. Plus le solde du compte s’élève, plus le taux appliqué grimpe, selon la grille arrêtée par l’établissement. Les établissements arrêtent les gains puis les créditent tous les trois mois, une périodicité plus courte que le versement annuel dont bénéficient habituellement de nombreux détenteurs de livrets.

Cette logique de rémunération progressive vise clairement à encourager l’accumulation sur la durée. Le client n’a pas d’engagement de blocage à signer, mais il a tout intérêt à laisser son capital croître pour franchir les seuils supérieurs du barème.

La maison mère du livret vert n’en est pas à sa première évolution. Le remplacement du carnet d’épargne papier par une carte électronique dans les bureaux de poste avait déjà marqué, au printemps dernier, la fin d’une époque pour des générations de déposants.

Une carte d’épargne branchée sur le réseau monétique interbancaire

L’offre ne se limite pas au rendement. Elle s’accompagne d’une carte d’épargne acceptée sur le Réseau monétique interbancaire (RMI), ce qui permet au titulaire d’effectuer ses opérations sans repasser systématiquement par le guichet de son agence.

S’y ajoute l’accès au service E-Banking de la banque. Consultation du solde, suivi des mouvements, gestion à distance : le compte devient pilotable depuis un écran, à l’heure où les établissements algériens multiplient les outils digitaux. Algérie Poste a suivi la même trajectoire en dévoilant, fin avril, une carte monétique dédiée aux comptes professionnels.

Une assurance prévoyance intégrée au pack de la CNEP-Banque

Troisième composante, une assurance prévoyance est souscrite directement dans le pack. Le souscripteur bénéficie donc d’une protection additionnelle adossée à son placement, sans démarche séparée auprès d’un assureur.

Ce montage en formule tout-en-un traduit une tendance de fond du secteur : vendre non plus un produit isolé, mais un ensemble de services associés. La banque additionne ici quatre arguments, à savoir un taux évolutif, la liquidité permanente, la banque à distance et la couverture prévoyance.

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Les banques algériennes intensifient la conquête des particuliers

Le lancement d’Epargne Progress intervient dans un climat de forte concurrence commerciale. Les établissements de la place rivalisent d’initiatives depuis l’appel des autorités monétaires à élargir le financement des ménages et à faire reculer la thésaurisation.

Cette offensive s’est d’abord manifestée du côté du financement, avec des crédits à la consommation étendus aux soins, à la scolarité et au tourisme. Elle touche désormais l’autre versant du métier bancaire, celui de la collecte des ressources.

Les catégories les plus modestes ne sont pas oubliées dans ce mouvement. La Caisse nationale des retraites avait ainsi annoncé, en mai dernier, des prêts bancaires à taux bonifiés au bénéfice des pensionnés, sur simple présentation d’une attestation de revenu.

Reste la question du barème. Son niveau réel déterminera l’attractivité de la formule face à l’inflation et aux placements concurrents. Les conditions détaillées sont consultables auprès du réseau d’agences de la CNEP-Banque.